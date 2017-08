“Es un partido con mucha historia, matices y diferentes necesidades. Lo estamos preparando desde hace rato, porque es determinante: salir mal parado de Uruguay nos va a obligar a ganar los nueve puntos. Me juego todo”, admitió el entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, en la conferencia de prensa que dio en el predio que la AFA posee en Ezeiza, de cara al crucial encuentro ante la Celeste, mañana en Montevideo por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2018. “La idea es que el ataque sea en conjunto, más allá de los nombres”, dijo el DT casildense, para quien el delantero Mauro Icardi es un jugador “profundo, que aprovecha bien los espacios; la Selección lo necesita”. Precisamente el goleador del Inter de Italia y Paulo Dybala fueron los delanteros que compartieron en las prácticas ejercicios de ataque junto a Lionel Messi, el único titular indiscutido para el técnico, que probó con un equipo sin Javier Mascherano a la mañana y con el Jefecito por la tarde. “No definimos el esquema, pero hay algo que tenemos claro: sin juego me parece complicado poder ganar los partidos”, sostuvo el ex DT de Sevilla de España, quien relativizó el impacto del fallo del Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) que mantuvo a Argentina en zona de repechaje (ver aparte).

Sampaoli evitó confirmar el equipo argentino y ante la consulta sobre si Messi, Icardi y Dybala conformarían un tridente ofensivo, con Lautaro Acosta y Angel Di María como alas, doble cinco y tres en el fondo, optó por mantener el enigma: “Es una posibilidad que no está concreta”.

Pero a renglón seguido, el entrenador dio algunas pistas. “El análisis que hicimos nosotros con lo hecho en el último tiempo nos indica que, más allá de ser goleador, Icardi es un futbolista que llega y se mueve bien dentro del área”, dijo Sampaoli sobre el artillero interista, al tiempo que afirmó: “A (Gonzalo) Higuaín le explicamos la causa de su no convocatoria. Estamos esperanzados con poder volver a llamarlo”.

Al referirse a la defensa que podría jugar en Montevideo, surgió el nombre del goleador uruguayo Luis Suárez. “Es un delantero muy valioso; es el mejor futbolista de ellos”, afirmó. “Entrenamos con dos dibujos diferentes. La presencia de (Federico) Fazio no está concretada y podemos modificar el equipo a último momento. Mascherano podría ir de entrada, pero el partido que nos toca puede pedir otra característica. Es difícil excluirlo, no está descartado”, dijo acerca del Jefecito, emblema de la Selección en Brasil 2014.

Sobre Lucas Biglia, el técnico señaló: “Llegó bien; más allá de que no le tocó competir mucho en su equipo (Milan de Italia), sabemos la preparación que hizo y está con muchas ganas. Lamentablemente no podemos contar con (Manuel) Lanzini, pero no vamos a convocar a otro jugador. Veremos después del partido. Hoy estamos afuera de Rusia y buscamos las variantes necesarias para meternos en el Mundial. Es lógico que no sea imposible que nos pueda ganar Uruguay, el escenario es complejo. Buscaremos las variantes para resolver cada módulo que pongan en la cancha y tener la chance de quebrarlo. Seguro jugarán con nuestra ansiedad”, concluyó Sampaoli.