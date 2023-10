El piloto catalán Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo de MotoGP, correrá la próxima temporada para Gresini Racing con una moto Ducati con su hermano Alex como compañero, luego de haberlo hecho durante 11 años para Honda, según lo anunció oficialmente este jueves la escudería de origen italiano.

"La Familia Gresini se complace en anunciar la llegada de Marc Márquez para la temporada 2024. El piloto español, ocho veces campeón del mundo (seis con Honda), anunció recientemente su desvinculación de Honda y a partir de 2024 será el abanderado del Team Gresini MotoGP junto a su hermano Alex", confirmó el equipo italiano.

El Gresini Racing celebró contar en 2024 "con una pareja de ensueño formada por los hermanos Márquez" y recalcó que el catalán competirá "con un equipo satélite que pretende ser de los mejores de la categoría".

"Estoy ilusionado con este nuevo reto. No ha sido una decisión fácil porque es un gran cambio en todos los sentidos, pero a veces en la vida es importante salir de la zona de confort y ponerse a prueba para seguir creciendo", apuntó Márquez, de 30 años.

La semana pasada, Honda anunció la ruptura del vínculo que unía las partes hasta el cierre de la temporada 2024. “Fue la decisión más difícil de mi vida, guiada por la cabeza y la valentía, no por el corazón. Mi equipo de corazón siempre serán ustedes, los de siempre, que me apoyaron y me apoyarán. Nuestra relación es muy especial, por eso espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar”, escribió Márquez en sus redes sociales para despedirse del team en el que permaneció diez años y 11 temporadas en la categoría reina, estadía en la que el catalán logró seis títulos mundiales.