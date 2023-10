Sergio Massa planteó ayer la importancia de mantener “a la salud pública como una política de Estado”, advirtió que los candidatos de la oposición proponen “salir de un modelo de protección para ir al individualismo del ‘sálvese quien pueda’” y graficó ese escenario hipotético con un dato dirigido “a cada mamá de la Argentina”: sin el calendario gratuito que garantiza el Estado, “hoy tener todas las vacunas le costaría 1.300.000 pesos al año”, advirtió el ministro de Economía y candidato a presidente, al presentar su plan de “Salud por la Patria” en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. “Lo público es de todos, no de algunos. Nos lo tenemos que grabar en el ADN”, enfatizó Massa, que también reivindicó “la eliminación del Impuesto a las Ganancias”, criticó a quienes “especulan contra el ahorro de los argentinos” y señaló que “desde mañana (por hoy) van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban”.

El acto fue convocado por el senador nacional Pablo Yedlin y posible candidato a ocupar la cartera de Salud en un eventual gobierno del tigrense, quien aseguró que trabaja junto a un equipo “en la salud para los próximos cuatro años de la Argentina”. Entre quienes lo escuchaban estaban la actual ministra de esa cartera, Carla Vizzotti; el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el titular del sindicato de Sanidad y triunviro de la CGT, Héctor Daer, y el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt.

Massa buscó destacar el rol del Estado a diferencia de lo que plantea el libertario Javier Milei. En ese sentido, aseguró que Unión por la Patria plantea “a la salud pública como una política de Estado, como parte del acuerdo de unidad nacional que la Argentina necesita para garantizar pisos mínimos de derechos”. El ministro advirtió que desde la oposición “proponen un país en el que quien no tiene tarjeta de crédito y no puede pagar no tiene salud, quien no tiene prepaga, no tiene salud”, y se diferenció: “Nosotros sabemos que la vida no tiene precio y por eso creemos que invertir en salud, invertir en un buen sistema, invertir en personal médico y no médico, invertir en infraestructura de salud es vital para cuidar la salud de los argentinos”.

“Hace poquito se discutía el famoso plan de vacunación y decían ‘es un gasto’, ‘es propaganda’, ‘cada familia tiene que decidir cómo hacerlo’”, recordó Massa. “Yo le quiero contar a cada mamá de la Argentina que hoy tener todas las vacunas le costaría 1.300.000 pesos al año, que tendrían que agregar al gasto del hogar si se cambia el sistema de vacunas que tenemos establecido en el Plan de Vacunación y lo llevamos a lo que plantean ellos, que básicamente es salir de un modelo de protección para ir al individualismo del ‘sálvese quien pueda’”.

“Nosotros creemos en la solidaridad como valor, creemos en el Estado y su rol regulador y generador además de instrumentos de políticas públicas”, destacó. “Lo púbico para defenderlo lo tenemos que hacer muy eficiente, para terminar con la contradicción entre lo público y lo privado. Y lo tenemos que cuidar más que lo privado, porque lo público es de todos, no de algunos. Nos lo tenemos que grabar en el ADN”, enfatizó.

Durante la tarde estuvo en Concordia, Entre Ríos, donde respaldó a Adán Bahl, el candidato a gobernador de UxP y donde planteó que el camino es “generar producción con más valor agregado, hacer más valioso el trabajo de los argentinos”.