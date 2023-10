Javier Milei arribó sobre el mediodía de ayer al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes a bordo de un avión privado para cerrar en Salta su campaña en el interior del país. Quienes lo aguardaban con ansias en la zona de arribos domésticos de aerolíneas comerciales, se quedaron con las ganas de ser los primeros en capturar su autógrafo y la primera selfie: el candidato ingresó a Salta por el sector vip de Aviación Civil.

Afuera lo esperaban Alfredo Olmedo, candidato a parlamentario del Mercosur por el distrito Salta, y María Emilia Orozco, candidata en primer término a diputada nacional por la provincia, en una camioneta ploteada con sus nombres. Custodiado por motociclistas montados en rodados de competición, Milei se desplazó observando y saludando a sus seguidores desde el asiento del acompañante. Manejó Olmedo y juntos encabezaron una caravana multitudinaria, que se trasladó por avenidas primero y calles céntricas luego, hasta un hotel ubicado a pocas cuadras de la plaza central.

Todos los movimientos de los candidatos de La Libertad Avanza tuvieron su carga simbólica. Ante todo, Milei eligió el día de la diversidad cultural para cerrar su campaña electoral del interior nacional en el norte argentino. En su plataforma no menciona qué hará, en caso de ser presidente, con los territorios originarios, aunque su candidata a vicepresidenta viene insistiendo con la derogación de la ley 26.160, que ampara a las comunidades ante el intento de desalojo de sus territorios ancestrales. No es un dato menor para buena parte de sus votantes, porque en la provincia de Salta el record de votos en las últimas primarias abiertas del 13 de agosto, los cosechó en el departamento de Los Andes, con mayoría de población kolla. En Jujuy, donde las comunidades ascienden a casi 500, repitió la performance como voto bronca a la gestión de Gerardo Morales.



Mientras esperaba poder ver a Milei, un joven jujeño del espacio libertario que conduce el candidato a diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar flameaba su bandera amarilla a un costado de la ruta nacional 51, que a esa altura lleva el nombre de avenida Banchik. Para el seguidor del libertario, su candidato sin duda solucionará el problema de las comunidades. "La de los originarios reales, no de quienes se ponen una pluma", advirtió. "Teniendo litio y riquezas, los políticos se llevan todo", repitió. "Lo que hizo Morales fue una canallada", prosiguió. "Estábamos todos peleando en ese momento (en junio y julio) porque los docentes tenían unos sueldos miserables. Después vino la izquierda y los movimientos sociales. Con el tercer Malón de la Paz la atención se fue para Buenos Aires", recordó.



Su paño amarillo no era el único, porque él acompañaba al resto de seguidores del candidato a la presidencia ubicados frente a la Cooperativa de Tabacaleros de Salta. A pocos metros asomaba un colectivo ploteado con la cuenta en redes sociales de Quintar. "Un colectivo, ¿no es muy planero o peronista?", preguntó este diario: los de la banda de música con remeras con la leyenda "Libertad, libertad, libertad. Oíd Mortales el grito sagrado", lo negaron. Afirmaron que a la Argentina le hace falta una renovación. "Necesitamos algo nuevo", dijo uno. "Quiero un cambio", repitieron luego casi al unísono. "Estamos cansados de los mismos de siempre". Quintar acompañó la caravana en una camioneta hummer. Manuel Quintar se desempeña desde 2022 como gerente de la clínica de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma.



El hotel donde se alojó Milei, Alejandro I, tampoco espacapó al simbolismo. Actualmente está en manos del presidente de la firma, Rubén Levin, sobrino de Marcos Levin, el empresario que actualmente es juzgado por secuestros y torturas cometidos a principios de 1977 en perjuicio de 17 trabajadores de La Veloz del Norte. Por aquella época la empresa le pertenecía, y el hotel por algunos años estuvo también bajo su responsabilidad.

Milei no ofreció declaraciones públicas a la prensa salteña, ni al momento de su arribo, ni durante su recorrido y estadía (regresa hoy a Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El ultraderechista enfocó su tarea política en generar cercanía con sus simpatizantes. Después de su arribo al hotel céntrico pasada la una de la tarde, asomó finalmente por uno de los balcones del edificio. Ese lugar lo posicionó varios metros por encima de sus seguidores, que coreaban eufóricos los clásicos contra la "casta política". Las simpatizantes libertarias gritaban como si se tratara de una estrella de rock.



A los pocos minutos convocó al balcón a su hermana, Karina Milei, y también al candidato-empresario Alfredo Olmedo. Muy cerca del príncipe de la soja salteña asomó después el actual diputado nacional por Ahora Patria, Carlos Zapata, y la concejala Emilia Orozco, del mismo espacio. La aparición de Milei, casi a lo Juan Domingo Perón en el balcón de la Casa Rosada, tuvo su simbolismo para los y las libertarias. Abajo los ambulantes vendían fotos del candidato con la banda presidencial y un león que lo acompañaba.

Cuando los candidatos se retiraron a almorzar, comenzó la lluvia de dólares. Si bien fue breve y eran solo copias, provocó corridas entre quienes se apresuraron a capturarlos. Los veinteañeros más ágiles, capturaron gran cantidad y los atesoraban. "Lo guardo porque seguramente los tocó él", confesó un seguidor que aseguró no importarle que sea una copia. A su lado, otro guardó su cosecha en la billetera, como si se tratara de billetes norteamericanos en circulación.



Los libertarios están convencidos de que la dolarización de la economía nacional les cambiará la vida para bien y que gracias a la nueva moneda dejarán la inflación en el recuerdo. "El peso no nos sirve más", dijo una a Salta/12. Cada uno de los y las entrevistadas, aseguraron estar preparados para aceptar la transición, pese a saber que será lenta y también dolorosa. Representa "la única solución", aseguraron utilizando a su vez un slogan del candidato. Sobre los problemas cotidianos en la Argentina actual, otro simpatizante -empleado público- opinó: "vamos a estar apretados un tiempo, pero estoy dispuesto a atravesarlo con la perspectiva a mediano plazo de estar mejor". "¿Qué va a pasar con los pobres?", preguntó este medio a dos señoras cuando merodeaban los alrededores de la plaza horas antes de que llegara Milei y provocara una breve lluvia de dólares. "Milei promete un shock económico que empobrecerá los salarios de mucha gente", insistió este diario. "Pobres hubo siempre", contestó una de ellas, en un revival de una de las frases célebres del ex presidente Carlos Menem: "siempre habrá pobres entre ustedes".

La única que bajó a firmar autógrafos y aceptar selfies con sus seguidores fue Emilia Orozco. Durante su breve contacto con la prensa, este medio le consultó si la reciente denuncia penal que el presidente Alberto Fernánde, presentó ante la justicia federal contra Javier Milei y Ramiro Marra por sus declaraciones sobre la moneda argentina que provocaron la última corrida del dólar blue. Su respuesta fue el silencio.



El Frente de Izquierda Unidad, MTR Cuba, MST Nueva Izquierda, la Red Ecococial, el MST Teresa Vive de Pichanal (departamento de Orán), y Alternativa Docente, convocaron ayer a un acto en el Monumento a Cristóbal Colón en el Parque San Martín de la Ciudad de Salta, en repudio a la visita de Milei.

Mientras la Malvenida a Milei transcurría pacíficamente, a la misma hora del acto Milei partía rumbo al segundo itinerario programado por su equipo de campaña que culminaría con un acto de cierre en el escenario montado sobre las escalinatas del Monumento al héroe gaucho salteño. Rodeado por simpatizantes mayoritariamente jóvenes, atravesó la avenida que cruza la ciudad de Salta de Oeste a Este. Por tramos, cargó la famosa motosierra que provocó el delirio entre sus seguidores. Cerca de la zona conocida como "Paseo Güemes" se unieron Olmedo y Orozco, y Ricardo Bussi, su candidato a diputado nacional por Tucumán.

Pero al final Milei no hizo el cierre de campaña en las escalinatas del Monumento a Güemes. Atravesó sobre una camioneta acompañado por sus candidatos, rodeado por simpatizantes que no cesaron de entregarle remeras, gorras o motosierras para tener su autógrafo. Karina saludó a la multitud cuando estaban próximos a dejar a los y las libertarias que habían comprado banderas de Milei a mil, dos mil y tres mil pesos. Los ambulantes no aceptaron los dólares que Milei tiró por el balcón. "Esos no me sirven", decían.



Dos niños se perdieron durante el encuentro del candidato con sus votantes. A una de ellas, la rescató su abuela. De inmediato, las y los libertarios salteños, cuyo rango de votantes atraviesa todas las edades y clases sociales, comenzaron a tararear el cántico contra las Abuelas de Plaza de Mayo.

Nadie se retiró hasta que comenzaron a desmontar el escenario. Antes, circularon versiones de que Javier Milei decidió no realizar el acto de cierre, por amenazas de bomba. "Viva la libertad, carajo", vivaron después de la espuma de la visita del candidato.