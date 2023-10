¿Cuál fue la mejor participación de Los Pumas en el Mundial de Rugby?

Los Pumas han estado presentes en los diez Mundiales de Rugby que se jugaron hasta el momento. Su mejor participación fue en la edición 2007, en la que salieron terceros: cayeron 37-13 ante Sudáfrica en las semifinales y luego derrotaron 34-10 a Francia —también anfitriona esa vez— en el tercer y cuarto puesto.

Esta es la quinta oportunidad en la que llegan hasta los cuartos de final, con un balance de dos victorias —19-13 vs Escocia en 2007 y 43-20 a Irlanda en 2015— y dos derrotas —26-47 vs Francia en 1999 y 10-33 vs Nueva Zelanda en 2011—.