Este sábado desde las 12 Los Pumas —la selección argentina de Rugby — se enfrentarán a Gales en el Stade Vélodrome de Marsella por los cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023 . Dónde ver en vivo online y por TV el partido y las formaciones de los DT Michael Cheika y Warren Gatland. ¿Cómo les fue en la fase de grupos? El árbitro será el sudafricano Jaco Peyper.



Partidos de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2023

Los Pumas salieron segundos en el Grupo D, en el que jugaron ante Inglaterra —única derrota—, Samoa, Chile y Japón. Los argentinos sumaron 14 puntos producto de tres triunfos, dos de ellos con punto bonus, y una caída. El primer puesto de la zona fue para los ingleses, que se impusieron en sus cuatro compromisos y en dos de ellos sumaron el punto extra.

Fase de grupos

Inglaterra 27 - Argentina 10

Argentina 19 - Samoa 10

Argentina 59 - Chile 5

Japón 27 - Argentina 39

Tabla de posiciones del grupo D. Imagen: captura Rugby World Cup oficial.

Partidos de Gales en el Mundial de Rugby 2023



Gales ganó el grupo C de punta a punta: cuatro victorias en igual cantidad de partidos, tres de ellas con punto bonus. Fiji, Australia, Portugal y Georgia fueron sus rivales.

Fase de grupos

Gales 32 vs Fiji 26

Gales 28 vs Portugal 8

Gales 40 vs Australia 6

Gales 43 vs Georgia 19

Tabla de posiciones del grupo D. Imagen: captura Rugby World Cup oficial.

Las formaciones de Los Pumas y Gales

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (c), Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Matías Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa; Tomás Cubelli, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. DT: Michael Cheika.

Gales: Gareth Thomas, Ryan Elias y Tomas Francis; Wil Rowlands y Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell y Aaron Wainwrigth; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North y Louis Rees-Zammit; Liam Williams. DT: Warren Gatland.

Dónde ver el partido de los Pumas vs Gales en vivo online y por TV

El partido comenzará a las 12:00 y será televisado por TV Pública e ESPN y transmitido por Star+. Las señales televisivas pueden sintonizarse mediante plataformas de streaming como Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play, entre otras.

¿Contra quién juegan Los Pumas en semifinales si le ganan a Gales?

El ganador del encuentro entre Los Pumas y Gales se enfrentará al vencedor del duelo que protagonizarán Irlanda y Nueva Zelanda —los All Blacks— este sábado desde las 16 en el Stade de France. El partido de semifinales se jugará el próximo viernes a partir de las 16 en el propio Saint-Denis de París.

Los Pumas en el Mundial de Rugby: ¿cuál fue su mejor participación?

Los Pumas han estado presentes en los diez Mundiales de Rugby que se jugaron hasta el momento. Su mejor participación fue en la edición 2007, en la que salieron terceros: cayeron 37-13 ante Sudáfrica en las semifinales y luego derrotaron 34-10 a Francia —también anfitriona esa vez— en el tercer y cuarto puesto.

Esta es la quinta oportunidad en la que llegan hasta los cuartos de final, con un balance de dos victorias —19-13 vs Escocia en 2007 y 43-20 a Irlanda en 2015— y dos derrotas —26-47 vs Francia en 1999 y 10-33 vs Nueva Zelanda en 2011—.

Australia y Nueva Zelanda 1987 - fase de grupos

Reino Unido, Irlanda y Francia 1991 - fase de grupos

Sudáfrica 1995 - fase de grupos

Reino Unido, Irlanda y Francia 1999 - cuartos de final

Australia 2003 - fase de grupos

Francia, Gales y Escocia 2007 - tercer puesto

Nueva Zelanda 2011 - cuartos de final

Inglaterra y Gales 2015 - cuarto puesto

Japón 2019 - fase de grupos

Francia 2023 - Cuartos de final (en juego)

