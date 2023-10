Desde Marsella

En los cuartos de final del Mundial de Japón 2019 fue el referí de Gales contra Francia, y expulsó a un jugador francés por pegarle un codazo a un rival. Ese equipo galo que conducía Jacques Brunel se quedó con 14 jugadores, y estuvo casi todo el segundo tiempo en inferioridad. De esa forma, Gales aprovechó y le dio vuelta el marcador cuando faltaban dos minutos para terminar el partido, y se clasificó a las semifinales.

La foto de Jaco Peyper riéndose con los hinchas galeses y simulando el codazo de Sebastien Vahaamahina a Aaron Wainwright, se desparramó por las redes sociales en todo el mundo y provocó una investigación de World Rugby, que finalmente terminó con la suspensión del juez sudafricano para los partidos siguientes de las semifinales y la final del Mundial, a modo de reprimenda.

La designación para dirigir el primer choque que abrirán los cuartos de final en Francia 2023 no dejó de sorprender y ser cuestionable para el común del hincha argentino, por ese antecedente, y también por los malos recuerdos que aún quedan en la memoria de cuando dirigió a algún equipo argentino.

La carrera de Jaco Peyper

El árbitro sudafricano es uno de los mejores del mundo. No por nada fue el referí designado para dirigir la apertura de este Mundial, el partido que concentró hasta ahora la mayor atención de todo el mundo del rugby, y en donde Francia venció a los All Blacks, en el Stade de France, por 27-13.

La sanción del año 2019 exime de mayores comentario. El codazo de Vahaamahina fue incuestionable, y además la revisión hecha por el TMO confirmó que la expulsión del jugador francés fue correcta.

¿Cuál fue el problema, entonces?

La foto, sin lugar a dudas. En cada uno de los viajes que hizo por nuestro país a Peyper se lo vio como un hombre amigable, y atento a cada invitación que recibió de sus colegas argentinos. Lo que hizo con los hinchas galeses estuvo fuera de tiempo, forma y lugar. Por eso fue sancionado. Sin dudas, lo tomaron de imprevisto y no pensó en las consecuencias que esa acción podría causarle, pero sigue siendo un gran árbitro.

Warren Gatland, el entrenador neozelandés que dirige a Gales, destacó en su momento: “Como la gente lo interprete depende de ellos. Y obviamente, tal como son las cosas y la forma en que todos son detrás de una PC, a la gente le gusta hacer montañas con un grano de arena”.

Sebastien Vahaamahina, el propio involucrado en la escena, al anunciar su retiro tras la eliminación frente a Gales declaró: “Perdí el control en el incidente. Es muy duro para mí, especialmente porque como lo había planeado durante varios meses, era mi último partido con el equipo nacional”.

Al trascender la imagen y crecer el escándalo, Jaco Peyper reconoció que la foto que se tomó con los aficionados galeses, y que circuló por las redes sociales luego del Gales-Francia “fue inapropiada”, y se disculpó, según dijo World Rugby, que rápidamente lo descartó de la selección de árbitros para lo que restaba del Mundial de Japón 2019.

Este será el segundo partido que el sudafricano dirigirá en los cuartos de final de un Mundial, luego de aquel recordado Gales vs. Francia, en donde justamente cumplió sus 50 partidos internacionales. Entre los cuatro árbitros designados para dirigir esta etapa del torneo, acumulan 263 partidos -Joaco lleva 66- si se combinan sus actuaciones individuales. Otra vez demuestran que están siempre los que mejores actuaciones realizan.

El Presidente de World Rugby, Bill Beaumont, expresó en estos días: “Admiro la forma en la que se han desempeñado los árbitros en esta Rugby World Cup, y el ejemplo que dieron como embajadores y guardianes de los valores del deporte". “Me gustaría felicitar a Jaco, Wayne, Mathieu y Ben, los árbitros asistentes y TMO (asistentes de video), y ahora esperamos cuatro partidos apasionantes en el camino para determinar quién levantará la Copa Webb Ellis en el Stade de France, el 28 de octubre”, agregó.

El mánager de Oficiales de Partido de Alto Rendimiento de XV de World Rugby, Joël Jutge, señaló: “Felicitaciones a los designados. Ha sido una selección muy difícil porque el nivel de rendimiento ha sido alto. Como equipo, los árbitros han trabajado duro para lograr consistencia en el desempeño y claridad en la toma de decisiones que permita a los jugadores hacer lo que mejor saben hacer". “Existe una cultura sólida dentro de este grupo y un fuerte entendimiento con los equipos debido a la preparación lograda durante el último año y más. Si bien son los árbitros quienes obtendrán el reconocimiento por ser nombrados para estos partidos, este es un juego de equipo. Contamos con un excelente panel de árbitros, árbitros asistentes y TMO con una sólida ética de equipo para que el grupo sea lo mejor posible en su conjunto”, añadió.

Las designaciones de Los Pumas

En los partidos de la etapa clasificatoria la Argentina fue dirigida por cuatro árbitros diferentes: el francés Mathieu Raynal en el debut con derrota ante Inglaterra, por el australiano Nic Berry, quien estuvo en la victoria ante Samoa. En tanto, en los últimos dos triunfos estuvieron impartiendo justicia los neozelandeses: Paul Williams, ante Chile y Ben O’Keefe frente a Japón.

De los cuatro árbitros que World Rugby designó para los cuartos de final, el único que no dirigió a Los Pumas fue el inglés Wayne Barnes. Raynal estará en Inglaterra vs. Fiji y O’Keefe lo hará en Francia vs. Sudáfrica.

Además, Jaco Peyper en este Mundial fue árbitro en tres partidos de la fase de grupos a saber: Francia vs. Nueva Zelanda, en la inauguración del Mundial; Inglaterra vs Chile y Japón vs Samoa, justamente estos dos últimos del grupo “D”, en el que participó la Argentina.

Los otros árbitros del panel que no van a dirigir en estos cuartos son: Nika Amashukeli (Georgia), Nick Berry (Australia), Andrew Brace (Irlanda), Matthew Carley (Inglaterra), Karl Dickson (Inglaterra), Angus Gardner (Australia), Lucke Pearce (Inglaterra).

Los antecedentes poco favorables

La historia de los equipos argentinos con Peyper no se llevan muy bien, al menos en los resultados. A Los Pumas los dirigió en 14 ocasiones, con sólo cuatro victorias argentinas y diez derrotas. El seleccionado nacional con el arbitraje del sudafricano superó a Australia, este año, 34-31; a Tonga en los mundiales de Japón 2019 e Inglaterra 2015, y a Italia en el año 2017.

Peyper también fue un asiduo referí de Jaguares en el Súper Rugby cuando la franquicia argentina disputó ese torneo entre 2016 y 2020, hasta que se suspendió por la pandemia. Jaco fue el árbitro de la final del 2019 que el equipo de Gonzalo Quesada perdió ante Crusaders, en Chistchurch, por 19-3. Anteriormente, lo había dirigido diez veces más, con sólo dos victorias argentinas: ante Reds, en 2019 y frente a Southern Kings, en 2017.

En el rugby argentino existe un postulado instalado desde sus comienzos que dice: “Al árbitro no se lo cuestiona nunca”. Es más, en varias canchas de las distintas uniones de nuestro país se ven carteles que rezan: “Al público le pedimos su más amplia colaboración, ante cualquier acción impropia aliente a su equipo guardando las formas; no insulte o menosprecie al rival, sea tolerante; el referí siempre tiene razón y hay que respetar lo que él dice y sus fallos. Si usted no está de acuerdo, no concurra a ver el partido”. Nunca mejor momento que ahora para recordar estas frases.

Jaco Peyper nació en Sudáfrica el 13 de mayo de 1980. Debutó como árbitro internacional el 23 de julio de 2011, en el duelo entre Kenya vs. Zimbabwe. Con 66 tests dirigidos es el segundo árbitro de mayor experiencia del Panel de World Rugby para Francia 2023, sólo lo supera el inglés Wayne Barnes. Cuando dirija Gales vs. Argentina, el sábado en el mediodía argentino y en la tarde de Marsella, todas las miradas estarán depositadas sobre él.

La designación de Payper recae finalmente, porque ningún árbitro primero por mérito propio en sus desempeños y segundo, porque ningún juez puede dirigir dos veces al mismo equipo. Solo él y el inglés Wayne Barnes no habían dirigido a Los Pumas hasta aquí en Francia 2023, de los jueces designados.

¿Qué hubiera dicho la afición argentina, que no para de gritar: “El que no salta es un inglés”, en cada partido, si la designación recaía sobre él?

Es más, la última vez que dirigió a Los Pumas Barnes, fue en el Rugby Championship del año 2016, con el score Argentina 20 v Australia 36 y anteriormente ese mismo año en un Argentina 0 vs Francia 27, en Tucumán. En resumen, con el inglés Barnes Los Pumas solo le ganaron a Escocia por 13-12 desde el 2005 a la fecha. Eso sucedió en el Mundial De Nueva Zelanda, y desde entonces y hasta ahora de nueve partidos jugados con Barnes como juez Los Pumas ganaron solo uno.

Esos simpatizantes argentinos que estarán alentando como hasta ahora en Francia, esta vez el próximo sábado en el Velodrome de Marsella, al igual que tantos otros en el mediodía de la Argentina, solo esperarán que las estadísticas con Jaco Payper aunque sea por esta vez se rompan; para poder seguir en carrera en busca de las semifinales, por el bien de Los Pumas y el rugby nacional.