El primer día de debate en el plenario de comisiones del Senado por la Ley Bases no estuvo exento de tensos intercambios y cruces: uno de los más candentes fue protagonizado por el ministro del Interior Guillermo Francos, y el presidente del bloque de Unión por la Patria José Mayans.

En medio de su intervención, el funcionario del Gobierno de Javier Milei fue interrumpido por Mayans quien le recriminó las ofensas que el Presidente había propinado contra los legisladores: "¿Usted cree, como el Presidente, que está en un nido de ratas? Sino pida disculpas, en nombre del Presidente", expresó el senador de Unión por la Patria.

Y agregó: "Así como nosotros lo tratamos con respeto, le pedimos que el señor Presidente nos trate con el debido respeto porque somos senadores de la Nación y usted nos viene a pedir poderes especiales, que está prohibido expresamente por el artículo 29 de la Constitución Nacional",

"Por supuesto que no creo que sean un nido de ratas", respondió Francos. "Me hago cargo de mi palabras y entiendo los cuestionamientos que a veces hace el Presidente", atinó a decir el ministro del Interior, en un intento de despegarse de la opinión de Milei, aunque no pidió disculpas.