La empresa Acindar (Arcelor-Mittal) ratificó que suspenderá nuevamente su producción en junio. La caída de la demanda se profundizó y actualmente produce 30 mil toneladas por mes y necesita 100 mil, reconoció el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución Pablo González. "Claramente hay un parate en la acería principalmente de tres semanas. Estamos negociando, es más ahora estamos en un cuarto intermedio, porque la empresa tiene que responder ante el planteo que hicimos por suspensiones para personal propio".

Según el dirigente "el parate iría del 17 de junio hasta el 9 de julio, pero nosotros estamos tratando de que se corra un poco por las vacaciones de los chicos. Entonces de esa forma logramos que haya gente que se pueda tomar vacaciones, un poco como acomodar el cuerpo, pero hay que decir que es un parche. Esto es reducción directa porque la acería va a estar parada 60 días, pero el parate de toda la planta de 15 días es crítico por lo cual lo que viene es complicado.

-¿Cuál es el motivo de la crisis ? preguntó Rosario/12.

-El de siempre no hay obra pública y la obra privada tampoco tracciona porque no hay consumo en la economía y obviamente siendo Acindar una empresa de alto volumen, que necesita 100.000 toneladas al mes , está complicada. Y si ya está debajo de las 70,000 estamos muy muy complicados. Lo que está pasando es que hoy hay 30.000 toneladas de producción por mes, y ya hace unos meses . Esto no es sostenible en el tiempo, si esto sigue así después ya vamos a tener que hablar que la planta cierra o que va a echar gente. Se viene cada vez más feo, esa es la realidad.

-¿Porque pasa esto ?

-Mire, algunos dicen que parece nosotros somos unos inútiles que nos bajamos los pantalones con una suspensión para los compañeros, pero la realidad es que la gente votó mal. No quiero pasarle factura a la gente pero hay que decir que lo que estamos viviendo es algo inédito, en 20 años de fábrica no lo viví nunca y a todo el mundo le digo lo mismo: cuando era chico mi viejo tenía un negocio en Villa, y hoy siento que estamos camino al año 1.991, cuando Acindar reestructuró la planta y echaron a 3.000 trabajadores y sólo volvieron 1.200. Hoy estamos camino a eso porque la verdad es que no la vamos a sostener y se vienen las paritarias y yo le tengo que hacer el paro que le tenga que hacer para conseguir un aumento y esto nos va a llevar a un conflicto. Esa es la realidad Porque la ecuación va contra eso.

La acción empresarial responde a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, que pusieron en jaque a toda la producción industrial, con indicadores que se derrumban a diario.

Actualmente se calcula que la producción está a un 40% del nivel anterior. Los pronósticos incluso temen que los números finales arrojen resultados que estén por debajo de los registrados en la pandemia.

Estas son las razones que llevaron a Acindar a extender el parate de su planta. Cabe recordar que, en Villa Constitución, la empresa contiene 3.500 empleos directos y 1.500 indirectos.

En este contexto, la UOM de Villa Constitución comunicó que extendieron el acuerdo con la empresa para la suspensión de los trabajadores tercerizados con el pago del 83% de su salario. Además, anticiparon que cuando se conozca la fecha exacta de la paralización se negociarán las suspensiones de los trabajadores de planta. En este caso, la firma propuso pagar el 70% del salario, pero el gremio metalúrgico no lo aceptó.

Cabe recordar que, mientras tanto, la empresa avanza con un plan de retiros voluntarios y reducción de turnos laborales. Un escenario difícil de revertir en un contexto de políticas económicas recesivas y retracción del consumo.

La paralización de la obra pública también tuvo su impacto en este sector de la actividad industrial, que a la vez sufre el derrumbe de la construcción surgida de proyectos privados.