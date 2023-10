Los primeros 244 argentinos que fueron evacuados desde Israel tras el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, originado por un ataque terrorista de la organización Hamas, arribaron al país como parte de la operación "Regreso Seguro", a cargo del gobierno nacional. Hasta la fecha hay 7 argentinos fallecidos identificados por sus familiares y 15 pedidos de información a las autoridades sobre connacionales no localizados o desaparecidos.

"La patria los abraza. En medio de tanto dolor, la Argentina los recibe y acompaña", expresó el presidente Alberto Fernández al pronunciarse sobre el arribo de los compatriotas a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido desde Roma, la capital italiana. Por medio de su cuenta de la red social X, Fernández garantizó que el gobierno trabajará "hasta evacuar" de Israel "a todos los compatriotas que lo han pedido".



Fernández compartió un video con el reencuentro de los primeros repatriados y sus familiares, luego del aterrizaje del Airbus 330-200 que tocó tierra a las 7:49 horas en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. El presidente agradeció a "todos los equipos que hacen posible la operación Regreso Seguro", que fue puesta en práctica a pocas horas de iniciado el conflicto bélico en Medio Oriente.

La aeronave que trasladó a los primeros 244 argentinos desde Israel había despegado este sábado a las 20:50 horas locales (15:50 de Argentina) del aeropuerto de Fiumicino en Roma. El primer contingente de compatriotas estuvo compuesto en su mayoría por estudiantes que realizaban en Israel un intercambio educativo. Los aplausos estallaron apenas el avión tocó tierra en el aeropuerto de Ezeiza. Y al descender, muchos corrieron a abrazar a los familiares que aguardaban por ellos con pancartas de bienvenida y banderas argentinas.

El operativo, concretado en forma conjunta por la Cancillería y el ministerio de Defensa, implica el traslado de los argentinos desde la ciudad israelí de Tel Aviv hacia Roma a bordo de dos aeronaves: un Hércules C-130 y un Boeing 737 pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina. Desde la capital italiana los argentinos fueron embarcados hacia territorio nacional en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas.

"Aerolíneas siempre está"

Cafiero sostuvo que "es una gran tranquilidad que estén en casa y pasen en familia este domingo tan especial", dijo el funcionario en referencia al Día de la Madre. Junto al canciller participaron de la recepción del contingente en el Aeropuerto de Ezeiza el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; el general Jorge Berredo, comandante operacional de las Fuerzas Armadas; autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, celebró el arribo de los 244 argentinos desde Israel y agradeció al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al personal de la Fuerza Aérea por "la gran tarea que están realizando" para llevar adelante el operativo de evacuación. Un segundo vuelo del Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina que había partido desde Tel Aviv, aterrizó en la noche del sábado en Roma con 116 ciudadanos argentinos, informó el embajador en Italia, Roberto Carlés.

"Este esfuerzo mancomunado de la Cancillería argentina, del ministerio de Defensa y de Aerolíneas Argentinas, con un enorme trabajo de las sedes diplomáticas en Roma, nos está permitiendo asegurar el regreso a casa, a tierra segura, de los argentinos que están en zona de guerra", expresó el representante argentino en Italia desde el aeropuerto de Fiumicino.



El Presidente de Aerolíneas Argentinas resaltó que, al igual que ocurrió durante la pandemia de covid-19, la empresa aérea de bandera nacional brinda "una respuesta rápida, eficiente y profesional" ante "eventos dramáticos". "Aerolíneas siempre está", afirmó el funcionario en su cuenta de X.

La palabra de Jorge Taiana

El Ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, declaró que algunos de quienes se habían anotado para regresar al país, no se presentaron, incluyendo a "una familia de seis que se quedó porque no tenía bien los papeles”. Y agregó que “hay distintos grupos, de los 1200, 1300 que se anotaron, algunos quizás hayan desistido de irse. Cuando comenzó todo esto, había zonas de Israel que estaban siendo atacadas. Ahora, esa gente puede estar más tranquila, porque el estado israelí ha recuperado el control sobre el territorio que administra”.

El ministro Taiana dijo también que “queremos sacar a toda la gente lo más rápido posible, porque estamos a la espera de que se inicie el ataque a Gaza, no sabemos las repercusiones que puede haber sobre los posibles viajeros. Sacamos unos 500 pasajeros de Roma, por eso pensamos que el próximo vuelo lo hacemos el martes a la noche cuando terminemos de llenar el avión grande de Aerolíneas. Vamos a estar viendo la demanda que nos da el consulado de Tel Aviv”. Y subrayó que no se le cobrará el pasaje a nadie. Sobre los rehenes, declaró que “hay 15 ciudadanos argentinos que están desaparecidos o tomados como rehenes, es una incertidumbre horrible. No hay que aventurar, hay que ser optimistas”.

"Liberación inmediata de los rehenes"

Frente al escenario de conflicto bélico, la Cancillería argentina exigió "la inmediata e incondicional liberación de los rehenes de todas las nacionalidades, entre quienes se encuentran ciudadanos argentinos, sobre cuyo bienestar responsabilizamos directamente a quienes los han secuestrado". En un comunicado, el gobierno nacional reiteró su condena a los "actos terroristas cometidos por Hamas el pasado 7 de octubre en territorio israelí" y expresó "su preocupación por el creciente deterioro de la situación y la escalada de violencia en Medio Oriente".

"La protección de la población civil debe ser siempre una prioridad en todo conflicto armado, por lo que la Argentina hace un llamamiento para que respeten las normas del derecho internacional humanitario. En ese sentido, y a fin de aliviar el sufrimiento de la población civil palestina en la Franja de Gaza, resulta necesario garantizar el acceso de la ayuda humanitaria internacional", afirmó la Cancillería.

Según fuentes oficiales, unos 60 mil argentinos residen en Israel. La comunidad judía de Argentina agrupa a más de 250 mil personas y es la más numerosa de América latina.