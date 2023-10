A sólo 30 kilómetros de Junín se encuentra Morse, un pueblo de poco más de 1.500 habitantes que le propinó a Pablo Petrecca, el intendente del PRO, un golpe de realidad de cara al 22 de octubre: debió bajar del escenario ante los silbidos de los presentes en reclamo, principalmente, por problemas con la delegada municipal que él mismo designó. A esto se le suma la escalada de inseguridad, una crítica que la propia Patricia Bullrich le hizo a Petrecca en su reciente visita al distrito, junto a Mauricio Macri. La última manifestación clara de este problema ocurrió hace sólo unas semanas cuando, producto de la interna de la barra brava del Club Sarmiento, hubo una nueva víctima fatal con un típico ataque de sicarios en plena calle.

“La ausencia de Luis Chami en la gestión se percibe, él trabajaba 24 por 7, estaba donde tenía que estar”. Las palabras en alusión al ex secretario de Seguridad, que perdió la interna de JxC y se mostró muy crítico de la gestión de Petrecca, son de Valeria Arata, la candidata de unidad que compite por Unión por la Patria. Radical de origen, legisladora provincial, y ex secretaria de Hacienda durante el gobierno de Mario Meoni al frente de la municipalidad de Junín, buscará descontar los menos de 4 mil votos que la separaron del dirigente larretista que va por su tercer mandato.

“El desgaste también tiene que ver una cuestión de coherencia, porque Petrecca defendió la ley contra las reelecciones indefinidas, y ahora va por su re-reelección y con su cuñado encabezando la lista de concejales”, remarca sobre las intenciones del actual intendente. Su postura al respecto es antagónica a la "perpetuidad en el poder", afirma creer en la "renovación de las instituciones" e, incluso, considera oportuno, al igual que Axel Kicillof, abrir el debate a hacia la unicameralidad de la Legislatura bonaerense. "Yo estoy de acuerdo", adelanta.

Pero durante la conversación con Buenos Aires/12, no quiere desviarse de la problemática que, a su criterio, azota a la sociedad juninense, y es la inseguridad. “El gobierno local quiere negar toda la ayuda que le brindó la Provincia, y el propio Chami reconoce los patrulleros y los chalecos que le brindó la gestión Kicillof”, dice la diputada que afirma que “el intendente desconoce los problemas de la calle”.

Inseguridad y silbidos

El repudio tuvo su eje en el rol de Matilde Calaza, la delegada municipal de Morse que debió renunciar en medio de señalamientos sobre su gestión que incluye acusaciones de favorecerse con alquileres de sus propiedades hacia el Estado. El cargo que históricamente era votado por los habitantes locales, Petrecca decidió que pasara a ser una elección discrecional por parte de la intendencia, lo que le implicó ser blanco de los mismos dardos que Calaza. A su vez, Morse es una localidad donde Chami triunfó sobre el actual intendente en la interna cambiemista, lo que hizo del ambiente un combo contraproducente para Patrecca.

Luego de las Primarias, en un claro mensaje de no apoyar la candidatura del vencedor, Chami decidió cerrar su local partidario en el distrito, una postura que estuvo aún más clara en las declaraciones del ex secretario de Seguridad local tanto antes como después de las PASO, ya que considera que la ciudad es un “caos” en la materia y que se volvió un lugar donde “aparecen muertos” cotidianamente.

Arata remarca que Petrecca perdió el contacto con “la calle” y por eso sostiene que es necesaria “una mayor presencia policial, volver a la lógica de cercanía en materia de seguridad, y pensarlo con una perspectiva cien por ciento disuasiva”. Desde su mirada, el rol de una guardia de seguridad local, como supo existir durante la gestión de Meoni, colaboraría en este aspecto. “Celebro nuestro sistema de cámaras, pero es muy difícil mirar todo con sólo cuatro empleados porque pierden gran parte de su función preventiva”, asegura.

“La radical más peronista”

“Mario Meoni fue el dirigente político y vecino más importante de Junín, el que lo pensó con otra visión, con otra centralidad, algo que hoy se perdió y hay que recuperar”. De sa manera rememora Arata a quien gobernó el distrito entre 2003 y 2015. En 2019 Meoni se hizo cargo del Ministerio de Transporte de la Nación pero en 2021 falleció producto de un accidente en la Ruta Nacional N° 7, volviendo a Junín.

“Soy la radical más peronista”, suelta entre risas la legisladora por la cuarta sección. Con la experiencia de trabajo que el propio Meoni pregonaba, sostiene que se trata de compartir la manera en que se hace la política, en el valor de la militancia, lo que hoy hace que “los compañeros se sientan representados conmigo”. A su vez, “muchos correligionarios que forman parte del Comité de Junín y que nos cuestionaban cuando pasamos a integrar el Frente Renovador, hoy nos dan la razón y nos dicen que están más cerca de nuestras ideas que las de JxC”, relata.

Con este escenario, la candidata de UxP considera que los números de las PASO fueron “un piso” para el frente opositor en Junín, y que para el intendente fueron “un techo.” “Lo percibimos en la diaria, en cada una de las visitas y el tránsito de comercios, en la metodología nuestra de ir casa por casa, donde se ve un agotamiento con la gestión del intendente que quiere traer soluciones a cosas que no hizo durante ocho años”, resalta Arata.



A la ausencia de mejoras al distrito, Arata agrega la “falta de transparencia de la gestión” y pone sobre la mesa el caso del ex secretario de Espacios Públicos de Petrecca, Guillermo Alberti. Tras una serie de denuncias públicas, en 2019 debió renunciar a su cargo y se mudó a Neuquén, producto de señalamientos por haber favorecido a una empresa constructora e inmobiliaria de la cual es propietario. El dato de peso es que Alberti es pastor evangélico en la Iglesia comandada por la familia Petrecca.

Además, como también ha sido eco en distintas notas de este medio, el candidato local de Javier Milei, Osvaldo Souto, habló públicamente de maniobras “truchas” de parte del petrequismo al que acusaron de “mandar a repartir la boleta cortada”.

Con este contexto, y si bien podía ser esperable, Arata lamenta que el oficialismo local haya decidido esquivar la posibilidad del debate de candidatos que, usualmente, organizaba la Universidad del Nacional de Nordeste (UNNOBA). Esta vez la institución optó por no ser la coordinadora, pero un canal de televisión hizo la convocatoria, pero desde la Municipalidad evitaron el debate.

Más allá de todo tipo de diferencias, Arata sostiene, al igual que Massa, que es momento de “un gobierno de unidad nacional para salir de la grieta porque en el medio quedan los vecinos en el fondo del tacho”. Su lectura es que, a nivel local, también se convoque a los mejores en caso de ser gobierno desde el 10 de diciembre, incluso teniendo en cuenta a personas “que hoy estén en el gabinete con Petrecca o trabajando con él desde afuera”.

De cara a lo que sería su gestión, sumado a sus planteos sobre la seguridad y la transparencia en los números del municipio, asegura que trabajará para la construcción de un hospital municipal, porque “hace 40 años había tres hospitales: el San José, el Ferroviario y el Interzonal, y hoy sólo queda este último”. “Tiene un personal de primera, pero está saturado”, explica. Además, advierte que “50 profesionales de la salud se fueron durante estos ocho años de gestión, y post pandemia hay sólo ocho psicólogos para los cien mil habitantes de Junín”.

Ante la consulta de cuan representativos son en Junín tanto Bullrich como su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, Arata es contundente. "No son representativos acá ni en Argentina", dice y pide poner atención en la figura de Gabriel Sánchez Zinny, el principal candidato del bullrichismo para tomar las riendas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. "Nadie mejor que los docentes para notar la diferencia entre él y Alberto Sileoni, porque Sánchez Zinny no sólo fue lo fue con María Eugenia Vidal, hasta tenía una insolvencia técnica porque es un tipo que en todos mis años en la Legislatura no podría sentarse a hablar del presupuesto educativo", remarca.

En los últimos días se conocieron las penas por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, muertos por una explosión, producto de un escape de gas, en una escuela de Moreno. Los abogados defensores buscarán que el juicio avance sobre la responsabilidad de Vidal y Sánchez Zinny, dado que, entre otras cuestiones, tenían intervenido el Consejo Escolar del distrito al momento de la tragedia.