“No es un acto, es un encuentro con personas que demuestran tener memoria”, arrancó Taty Almeida parada sobre el escenario de la sala del Paseo La Plaza donde se desarrolló la convocatoria llamada Si a los derechos, no a las derechas como alerta previa a las elecciones. “Esa memoria no hay que perderla y menos en estos momentos”, dijo ella, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Acá hay que tener en cuenta quién es el enemigo, ese enemigo que ya no está agazapado, directamente dice --se han sacado la careta-- lo que van a hacer si llegan a ganar”. Y antes de terminar, en un ida y vuelta con los asistentes, le envió un mensaje a los candidatos de la derecha radical: “Quiero decirles a esos, a esa mujer que reivindica el horror, a ese otro que habla con los perros, que realmente, nosotras, nosotros, todes, vamos a seguir resistiendo, porque no nos han vencido”.

Junto a ella, otros referentes políticos, sociales y sindicales convocaron a "unirnos en defensa de la democracia y de los valores que son fundamentales para nuestra Nación" y "no a la derecha". Con Taty estuvo Vera Jarach de Madres, también la presidenta del Conicet, Ana Franchi y, entre otros Eduardo Tavani de la ADPH, Humberto Tumini y Jesús Escobar de Libres del Sur. “Es un momento en que tenemos que apostar a todo por el todo, defender nuestra democracia, todos los derechos humanos, nuestra soberanía y nuestros sueños de un mundo mejor para todos”, dijo Vera Jarach, quién aseguró además que “estamos viviendo tiempos muy difíciles, tragedias aquí y en todo el mundo”.

Tumini explicó más tarde ante las cámaras el sentido de la convocatoria en un momento de crecimiento de la oferta electoral de la derecha y la posibilidad de que tengamos una nueva ronda de neoliberalismo en la Argentina y de desgracias. “Hemos creído conveniente un conjunto de personalidades y organizaciones convocar a no votar a la derecha. Aunque se disfracen con nuevas vestimentas, aunque digan nuevas cosas, en realidad es la misma derecha de siempre, concentración económica, represión al que proteste, quita de derechos. Bueno, una convocatoria en ese sentido a no dejarse engañar”.

Durante la actividad hubo un compilado de audios con las principales voces de los hechos más destacados desde la recuperación de la democracia, que concluyó con el recitado del Preámbulo de la Constitución en la voz del expresidente Raúl Alfonsín. Luego una performance de actores representaron a militantes de la derecha con pancartas y leyendas como "Dolarización", "FMI-Ajuste", "Mano Dura" y "Negacionismo". Las figuras se enfrentaron a grupos de progresistas, en posición de reposo, que cambiaban de actitud y respondían con mensajes opuestos: "Derechos Humanos", “Educación Pública", "Estado Presente", "Inclusión", y "Salud Pública", ejes de los valores de la democracia.

Hubo músicos, se difundieron apoyos del exterior como el fundador del Grupo de Puebla Marco Enríquez y el expresidente de Bolivia Evo Morales. También el documento llamado "Sí a los derechos. No a la derecha" con la alerta a las presidenciales del 2023 que puede ser “una bisagra en la historia argentina, que signifique un retroceso a los peores tiempos".