Otra vez en la calle

La ronda de cada jueves que realizan las Madres de la Plaza 25 de Mayo tuvo ayer un acompañamiento masivo para expresar desde Rosario el reclamo que interpela al gobierno de Cambiemos: aparición con vida de Santiago Maldonado. Numerosas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sindicatos y partidos coparon la plaza y rodearon el centro junto con Norma Vermeulen y Chiche Massa para hacer visible lo evidente: que después de 40 años la sociedad debe volver a movilizarse por la aparición de un ciudadano, para peor, en democracia, y en la lejana comunidad mapuche de Pu Lof Cushamen.

De tanto buscar a su hijo Osvaldo desde 1977, Norma Vermeulen exhortó a "no permitir que desaparezca una persona más, y no parar hasta encontrar este chico, aunque mañana nosotras ya no estemos, y a pesar de la indiferencia de este gobierno que no se hace cargo de nada". Y recordó un vaticinio que solía repetirles a sus compañeras: "Tenemos que estar alertas, porque quedaron los huevos de la serpiente, y desgraciadamente no me equivoqué", advirtió.

El acto arrancó recogiendo el eco de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal de Córdoba a sedes partidarias de esa ciudad que participaron el lunes de la marcha nacional contra el gatillo fácil. También pusieron de relieve el desliz del jefe de Gabinete en el Congreso, ayer, cuando dijo: "Queremos resolver el caso de Santiago Maldonado como todos los casos que se vayan acumulando". Y brotó la primera silbatina entre los carteles y banderas congregadas. La segunda llegaría más tarde, con pedido de renuncia incluido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Sabemos que mañana estaremos en la plaza San Martín a las 18, pero no sabemos dónde está Santiago. El gobierno es responsable y tiene que dejar de encubrir", exclamó Juane Basso, de Hijos, en la apertura del pronunciamiento. "Este gobierno -agregó- aplica la misma política que la dictadura aplicó a sangre y fuego. Y sigue beneficiando a los mismos de entonces. Nos ha agredido una vez más, como lo hace con la suba de tarifas, con la apertura de importaciones, con la represión, con el mismo modelo económico de la dictadura".

Tomaron la palabra familiares de desaparecidos. "Soy Ana Moro. La dictadura desapareció a mi hermana Miriam y a mi cuñado Roberto, hoy el gobierno macrista desaparece a Santiago Maldonado". "Soy Laura Tasada, hermana de Adriana y cuñada de Hugo Megna. Jamás pensé que a 40 años de la desaparición de mis chicos íbamos a volver a salir a pedir aparición con vida de una persona. ¡Y es desaparición forzada!". "Soy Elida Luna, compañera de Daniel Gorosito. Otra vez, en la calle para pedir por la aparición con vida. Nunca creímos que después de 40 años íbamos a tener que salir por una desaparición forzada de persona".

Los oradores cerraron filas frente a la estrategia comunicacional del gobierno en todos sus aspectos. Por eso también hubo palabras de apoyo a los docentes que han sido cuestionados por comentar el caso Maldonado en clase.

El bancario Matías Layús recordó: "Nos criticaban el 6 abril, cuando hicimos el paro nacional, porque comparábamos este gobierno de Macri con la dictadura cívico militar. Que nos vengan a preguntar ahora por qué".

Hubo espacio para evocar a los detenidos desaparecidos de quienes el miércoles se conmemoró su Día Internacional. Paulo Juncos, de CTA, advirtió que "es tan grave un desaparecido como 30 mil y no vamos a esperar que sigan desapareciendo, no tengamos ninguna duda de salir a la calle frenando estas políticas represivas del gobierno de Mauricio Macri". Edgardo Carmona, del Sindicato de Prensa, advirtió que el caso Maldonado es un emergente de "lo que se venía cuando Macri asumió: ellos saben que deben quebrar la resistencia del pueblo para aplicar su modelo económico. Por eso querrán escarmentarnos, y por eso hay que salir a todas las plazas a exigir por la aparición de Santiago", exclamó.

El acto culminó con emotivas versiones de DLG, de Fito Páez, y El cosechero, de Ramón Ayala, a cargo del grupo La Menesunda.