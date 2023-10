Desde que los porteños eligen jefe de gobierno, hubo una sola contienda que se definió sin la necesidad de balotaje. Fue en 2019, cuando Horacio Rodríguez Larreta consiguió la reelección. La vara, muy alta, la puso la misma Constitución que confirmó la autonomía de la Ciudad: se necesita el 50 por ciento más uno de los votos para ganar en primera vuelta. En el campamento de Jorge Macri, el candidato mejor posicionado de los cuatro que compiten este domingo, reconocen que les será “muy difícil” llegar a ese número mágico. Si bien Juntos por el Cambio viene de cosechar hace dos meses el 55 por ciento, la interna con el radical Martín Lousteau –quien aportó poco menos de la mitad de los puntos– se jugó “a fondo y con mucho golpe bajo”, dicen, por lo que descuentan una fuga de votos inevitable. De todos modos, no descartan alcanzar el objetivo. Desde la vereda de enfrente, quien espera con expectativa la posibilidad de un mano a mano en noviembre es Leandro Santoro. El candidato del peronismo se dedicó a lo largo de la campaña en remarcar su origen en la UCR, con la idea de captar precisamente las voluntades que su ex correligionario dejó en el camino. En tercer y cuarto lugar, de acuerdo al orden que dejaron las PASO, aparecen el libertario Ramiro Marra, quien no contará con el arrastre de la boleta de Javier Milei, y Vanina Biassi, por el FIT.

En la elección porteña de este domingo –la octava desde 1996– el PRO pone a jugar 16 años consecutivos de gestión. Pese a ese desgaste inevitable, la apuesta no fue por una renovación dirigencial. Más bien lo contrario: se impuso la voluntad de Mauricio Macri de que fuera su primo Jorge –hasta hace dos años intendente de Vicente López– quien compitiera por la sucesión. Todo quedó dentro de los márgenes de su conducción, en una especie de autocracia del apellido. Rodríguez Larreta, que nunca aprobó esa jugada, apostó de forma solapada por la candidatura de Lousteau, pero perdió. El senador radical, sin embargo, aportó nada menos que el 48,6 por ciento de los votos totales de las PASO de Juntos por el Cambio, un caudal cuyo destino definirá el resultado final. La campaña de UCR-Evolución, además, fue crítica de la forma de gobernar del partido amarillo. Remarcó entre otras cosas su falta de “humanidad” y su desdén por lo público. Son todos condimentos que en la previa generan cierta expectativa en el peronismo de tener la chance de estirar la competencia en una segunda vuelta.

Santoro, desde el vamos, se lanzó a la conquista de ese electorado vacante. “¿Sos radical, votaste a Lousteau y no querés que gobierne el primo de Macri?” Votá a Santoro”, rezaba la consigna, impresa con letras blancas sobre fondo rojo (los colores históricos de la UCR) que se vió en varios carteles callejeros. En el búnker del candidato de Unión por la Ciudad esperan que esos esfuerzos alcancen para mejorar entre 4 y 5 puntos la performance de agosto. Con ese objetivo también sumó diez propuestas de la campaña Lousteau a su propio programa.

El candidato de Unión por la Ciudad buscó además sacar provecho del desgaste de las gestiones del PRO, con dos premisas: la pésima frecuencia y el mal estado general de la red de subte (propuso extenderlo las 24 horas) y los “negociados” con la venta de tierras públicas, que fueron una constante durante los últimos ocho años, con causas judiciales de por medio. Los casos más emblemáticos fueron Costa Salguero y el ex Edificio del Plata, protagonistas del último spot de campaña. La incorporación de Bárbara Rossen, arquitecta comprometida con la defensa de las tierras públicas porteñas, apuntó a sumar en esa problemática, que tiene sus consecuencias también en el mercado inmobiliario y el problema de los alquileres en la Ciudad.

La Ciudad, ¿retaguardia de JxC?

Cerca de Jorge Macri dicen que retienen al menos “siete de cada diez votos” de Lousteau. "Sea más o menos radical, es un votante de Juntos por el Cambio. ¿Por qué hay que pensar que se irán al kirchnerismo?", dicen.

Lousteau, por su parte, se mantuvo al margen de casi toda la campaña, y solo apareció para la foto sobre el final. Fue este jueves, durante una recorrida con Jorge Macri por el microcentro. En el PRO le facturan que ese apoyo debió haberse dado antes, y que no se dió porque “algunos piden más de la cuenta”. La referencia es al hipotético gabinete que armaría Macri a partir de diciembre, que desde las PASO está sobre la mesa en las negociaciones con el radicalismo.

Pero no hay lugar para todos. “Jorge va a ser amplio, como es siempre, pero todos piden demsiado y demasiado pronto. Así que cualquier nombre que haya circulado no son más que operaciones”, dicen cerca del candidato. Es que de ese hipotético gabinete formarán parte varios exministros de Cambiemos hasta 2019 y otros dirigentes que quedaron fuera de competencia en las PASO a nivel nacional (uno de los que suena es Diego Santilli), en una suerte de retaguardia para varios dirigentes que buscarán reacomodarse en la función pública en caso que Patricia Bullrich no logre llegar a la Rosada.

Confiado, Jorge Macri cerró su campaña en Recoleta, con otra caminata, que tuvo como invitado a su primo Mauricio e irónicamente concluyó en la Plaza “Vicente López” de ese mismo barrio.

Marra, sin Milei y sin discurso

El candidato libertario en la Ciudad tuvo una campaña llena de declaraciones repudiables. Arrancó diciendo que era preferible "pasar pornografía" en las escuelas antes que dar los contenidos de la ESI. Luego se desmintió a él mismo y hasta pidió disculpas, pero ese tipo de declaraciones –como cuando dijo que Paka Paka mostraba a los españoles de la conquista “como los malos”-- le costaron caro. Una curiosidad de la campaña de Marra es que, además, le costó hacer eje en los temas porteños: casi no entraron en su agenda. Cuando más de un periodista le preguntó por sus propuestas, los mandaba a revisar un PDF con su programa de gestión.

El ultraderechista tuvo que pelear durante varios meses por instalarse, dado que arrastraba en la previa un alto grado de desconocimiento y no cuenta con el arrastre de la boleta de Javier Milei dado el sistema de votación porteño.

Marra Cerró su campaña de una manera particular: transmitió 12 horas sin interrupciones desde su cuenta de Yotube, BreackPoint, en la que hizo una colecta para comprarle una moto a un repartidor de Rappi. Durante toda la transmisión se especuló con la presencia de Milei, pero no hubo caso: nunca apareció.

El candidato presidencial de los libertarios, curiosamente, eligió a Santoro para despotricar contra los radicales desde su propio cierre de campaña, un magro favor para su propio candidato. Calificó a Santoro de “personaje siniestro” e “impresentable de origen radical”. “Lo voy a hacer responsable a Javier Milei de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia en la calle", le contestó el candidato de Unión por la Ciudad.

Los cambios en el sistema de votación

A diferencia de las PASO, los porteños votarán en las generales con boletas en papel. Luego de las varias irregularidades detectadas con el uso de la Boleta Única Electrónica (BUE) en Agosto, la jueza con competencia electoral en CABA, María Servini, determinó que había que volver al sistema tradicional. El cambio modifica radicalmente la composición del cuarto oscuro respecto de la última vez. No habrá máquinas para votar Jefe de gobierno, y las autoridades de mesa volverán a estar fuera del aula. Como la elección sigue siendo "desdoblada y concurrente", habrá dos cuerpos de boletas distintas: una con las categorías nacionales y otra con las locales. Los votantes deberán introducir ambas boletas dentro de un mismo sobre, que luego depositarán dentro de una sola urna. Según la jueza, la elección con las máquinas habían sido “los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad”.