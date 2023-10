La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo un operativo de control en una agencia de cambio con 16 sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de "detectar posibles maniobras de evasión fiscal relacionadas con transacciones cambiarias, especialmente en la compra y venta de bonos y otros activos en dólares".



Del operativo, que en un comunicado el organismo recaudador calificó como "exhaustivo", participaron más de 300 funcionarios de las direcciones generales Impositiva (DGI), de Seguridad Social y de Aduana (DGA), con la colaboración de la Policía Federal Argentina.



"Los agentes de la AFIP se desplegaron en diferentes ubicaciones del AMBA para llevar a cabo una investigación que previamente había identificado indicios de irregularidades en las operaciones de la agencia de cambio", señaló el organismo.



Según el ente recaudador, los resultados iniciales de la investigación daban cuenta de que la mencionada agencia de cambio "no había declarado una cantidad adecuada de personal en relación con la envergadura de su actividad comercial" y que, además, "los gastos operativos reportados no se correspondían con los ingresos declarados, y se habían detectado ingresos exentos significativos sin justificación".



Asimismo, precisó que durante el operativo se le solicitó a la agencia, en todas sus sucursales, documentación que respaldara la capacidad económica financiera de sus clientes para llevar a cabo operaciones de cambio".



"Esta información será incorporada a una matriz de riesgo gestionada por el área de investigaciones de la AFIP para detectar posibles inconsistencias fiscales", advirtió el organismo.



En ese sentido, adelantó que, en los casos en los que se verifiquen las irregularidades, llevará a cabo "fiscalizaciones a aquellos contribuyentes que, según los registros informáticos de la entidad, no cuenten con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones declaradas".



Además, la Dirección General de Seguridad Social detectó que el 92% de los empleados relevados en las sucursales de la agencia de cambio no se encontraban registrados ante la AFIP, por lo que "se han levantado actas correspondientes y se ha iniciado un proceso para que el contribuyente regularice la situación de su personal, pague las cargas sociales atrasadas y enfrente sanciones relacionadas con la seguridad social".

Megaoperativo en una agencia de cambio