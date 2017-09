El Juzgado de Esquel informó que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA confirmó hoy que el perfil genético de quien habría sido herido el 21 de julio en la localidad de Epuyén, Chubut, no coincide con el de Santiago. Desde distintos medios se había intentado vincular el caso con un episodio violento en el que Evaristo Jones, un puestero de las afueras de Epuyén, habría apuñalado a un miembro del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ante un supuesto ataque de esa organización. Sin embargo, la sangre hallada en el cuchillo de Jones no coincide con la de Maldonado.

Se trata de una de las primeras operaciones que se echaron a rodar para intentar desvirtuar el reclamo por la aparición con vida del joven visto por última vez el 1° de agosto cuando la Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen.

Además de la versión del apuñalamiento, en el mes que lleva desaparecido Maldonado se dijo que había sido trasladado en Entre Ríos por un camionero y que aparecía en una filmación de una cámara de seguridad en un comercio de esa provincia. Francisco Maestre, un joven artista entrerriano, tuvo que salir a aclarar públicamente que era él quien estaba en ese video. Luego un cura dijo haberlo visto en Mendoza, pero se trató de un dato falso.

También se intentó instalar la versión de que su celular había sido activado en Chile, adonde habría cruzado por “pasos no oficiales”, por lo que no había registros oficiales de su entrada. Sin embargo esos cruces son intransitables en invierno por las nevadas y las autoridades chilenas confirmaron que no hay ningún indicio de que Maldonado esté en ese país.

Incluso llegaron a publicarse infomaciones sobre un cuerpo hallado en Arroyo Chico, cerca de Epuyén, -información que terminó siendo desmentida- y este fin de semana circuló por las redes y chats una foto falsa de un cuerpo acompañada de un audio que aseguraba que se trataba de Santiago

Sin embargo, a pesar de esas operaciones y de la posición del Gobierno, la hipótesis principal sigue apuntando a la Gendarmería. De hecho la causa está caratulada como “Desaparición forzada”. El Juzgado de Esquel informó hoy que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas “continúa realizando los análisis y cotejos solicitados respecto de todas las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina involucrados en el procedimiento del 1° de agosto”, en referencia a los rastros de pelos y sangre hallados en las camionetas. Además, se analizan todavía las tres prendas que pertenecerían a Santiago y los rastros genéticos en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón.