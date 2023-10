La legendaria banda de heavy metal británica, Iron Maiden, confirmó este viernes el regreso a Sudamérica con un primer concierto en Chile, en el Estadio Nacional, el 27 de noviembre de 2024, que el inicio de su gira "The Futures Past World Tour". Y todas las expectativas están en la confirmación de su retorno a la Argentina y otros países de la región.

Los tickets para ese show en Santiago de Chile comienzan a venderse en 2 de noviembre a las 12 (hora local). Se podrán adquirir a partir del 31 de octubre para clientes de Entel y de Scotiabank Chile, mientras que la venta general comenzará el 2 de noviembre a través de Ticketmaster Chile.

La gira mundial de la banda de heavy metal en 2024, incluiría conciertos en otros países sudamericanos como Brasil, Colombia y Argentina.

Argentina es una plaza fija para Iron Maiden, y se estaría terminando las negociaciones para el regreso de "La Doncella de Hierro" al país.



La última vez que la banda estuvo en Argentina fue el 12 de octubre de 2019 en el estadio de Vélez, ante 50.000 personas, con dos horas a puro heavy metal, en el marco del "The Legacy of the Beast Tour". En ese mismo lugar donde en marzo de 2016 había dado su concierto anterior.

