Un voraz incendio consumió ayer por la tarde un amplio sector de bosque nativo ubicado al este de la ciudad de Cafayate, en los Valles Calchaquíes. "El incendio comenzó alrededor de las 3 de la tarde, sobre la ruta nacional 68, enfrente de los paneles solares, al lado de la cancha de rugby", detalló la concejala cafayateña Raquel Humano (Gana Salta).

La edila, que es vicepresidenta segunda del Concejo Deliberante, no ocultó su consternación al detallar cómo las llamas consumieron buena parte de la fitogeografía de ese sector de los Valles Calchaquíes. "Causa mucha tristeza y dolor porque nuestra idea es proteger el bosque nativo, el algarrobo, lo poco que queda en esa zona. El incendio continúa avanzando y se encuentra muy cerca de los médanos", aseguró ayer alrededor de la medianoche.

"Los primeros que asistieron fueron los bomberos de Colalao del Valle (Tucumán), Santa María (Catamarca) y de Tafí del Valle (Tucumán). Trabajan a la par de los bomberos voluntarios de Cafayate. Se pidió recolección de frutas y agua para los bomberos y los pequeños productores que trabajan para sofocarlo", detalló con un nudo de lágrimas en la garganta.



Humano contó además que en el mismo momento en que se reportó el incendio en la zona aledaña a los paneles solares, hubo otras dos alertas a Bomberos de Cafayate, pero que ocurrieron dentro de la planta urbana de esa localidad vallista: uno por llamas en una carpintería y otro por fuego en una vivienda.

Bomberos de Cafayate sofocando incendios en el pueblo. De fondo la voracidad del fuego en desarrollo. (Imagen: gentileza Un Nuevo Día).

Sobre el incendio que se movió sobre el este de la localidad, la concejala aseguró que "afectó a muchos pequeños productores, gente que tiene su ganado y huertas en el área que se incendió". Además, comprometió la Escuela Agrotécnica de Cafayate (EET 3155). "Se han evacuado los animales porque tienen cerdos, vacas, llamas y gallinas", enumeró y mencionó además que ese establecimiento agrotécnico es vecino de la sede Cafayate del Instituto Nacional de Vitivinicultura. "Causa mucho dolor lo que ocurre. El 26 el pueblo cumplió 186 años y ahora estamos en otra situación. La verdad que la estamos pasando mal".

"Perdí todo"

Roger Martínez, pequeño productor en Cafayate, quedó cercado por las llamas que se movieron de norte a sur por alrededor de cuatro kilómetros, y en su camino, devoraron a su paso el bosque nativo que aún resiste ael avance inmobiliario sobre el oriente de la planta urbana de la localidad vallista.

"Vivo al sur del pueblo, sobre el callejón a Chimpa y cerca del río Lorohuasi", se situó Martínez. "Pude sacar todo de la casa, las gallinas, los chanchos, y los perros", contó a este medio ayer por la noche. "El fuego no se podía parar", dibujó con palabras la escena que vivió. "Ahí tenía mis vacas", dijo en referencia a un catastro con bosque nativo que pertenece al gobierno de Salta y es colindante con otro que pertenece a la empresa Corvinex Sociedad Anónima y La Estancia de Cafayate.

"Saqué unas cuantas, no las pude ver, no seaé si están vivas o las perdí. De los caballos no encontré ninguno, solamente los que tenía encerrados y salvé esos tres". También al borde del llanto sintetizó su situación: "no sé si esos animales están o no con vida, o si tienen quemaduras". "Perdí todo el pasto, todo el monte donde pastaban los animales, no tengo nada. No sé que rumbo tomaré. Pudimos combatir el fuego de la casa 150 metros a la redonda, ahí lo cortamos", describió y agradeció la ayuda de bomberos y vecinos que lo asistieron.



Vista desde La Estancia de Cafayate del incendio de ayer (Imagen: gentileza FM Cafayate La Nueva).

Mauricio Aguirre, otro edil cafayateño (Frente de Todos), opinó que el incendio tiene una intencionalidad manifiesta porque el sector consumido por las llamas se relaciona con un área que demanda el boom inmobiliario que promete country&vid. "El lunes una máquina hizo un zanjón para desviar el agua que sale de todo Cafayate cuando llueve. Lo hizo hasta la playa del río (Santa María que baja desde el sur de los Valles Calchaquíes)". "Todo ese bordo (el montículo de tierra que se levantó) se hizo para proteger los alfalfares de esta finca", aseguró en alusión a La Estancia de Cafayate Wine&Golf de la familia Romero.



"Eso fue el lunes", continuó el edil cafayateño. "Al día siguiente dos colegas viajaron a Salta capital para la reunión por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La seguí por zoom. Nosotros queríamos pintar de rojo nuestros bosques nativos y ahí nos enteramos que quedaron en stand by los Valles Calchaquíes ¡Justo esa zona!" de bosques nativos que se quemó ayer. "Con urgencia hay que cuidar nuestros bosques", insistió. "Me atrevo a decir que casi no queda nada, para el satélite no hay bosques, pero todavía nos quedan chañares y algarrobos que debemos proteger, más toda la fauna nativa que de apoco desaparece".



En círculos rojos los focos ígneos que capturaron ayer alrededor de las 18 los satélites MODIS C6 1 y J1 VIIRS C2 de la NASA.

A última hora de ayer, este edil acompañado por el concejal Rodrigo Chocobar (Cambiemos), presidente del Concejo Deliberante, presentaron una denuncia ante la Policía de Salta para que intervenga la Fiscalía Penal de Cafayate, solicitando formalmente que se investiguen las causas del incendio que comenzó frente a los paneles solares, que se encuentran al norte del río Yacochuya y de la ruta nacional 68. "Provocó daños a finqueros de la zona, que perdieron sus animales, pequeños productores vitivinícolas, y puso en riesgo la vida de terceros", afirmaron. Los ediles mencionaron también la pérdida de flora y fauna autóctona en la denuncia.



Ignacio Vilchez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa Civil de la provincia, informó ayer a este medio que hoy llegarán a Cafayate refuerzos para combatir el incendio. "A primera hora sale un contingente con un camión cisterna, una autobomba y un camión con equipos", informó el funcionario. "La condiciones meteorológicas no ayudaron", acotó en referencia al fuerte viento que comenzó a soplar ayer por la tarde en sentido norte-sur y propagó las llamas por un área que todavía no fue mensuarda.



Al cierre de esta edición, el último reporte del Sistema Nacional de Manejo del Fuego no registraba el incendio en Cafayate. Mientras tanto, Defensa Civil de Salta anticipaba en sus redes sociales que brigadistas nacionales se sumarán hoy para sofocar el incendio en la localidad de los Valles Calchaquíes, con la asistencia de un avión hidrante. Finalmente, el área que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, situó el inicio del foco ígneo entre las Finca Las Estancias y Los Médanos, cerca de donde los ediles, vecinos, y pequeños productores marcaron el inicio de las llamas que consumieron, otra vez, el bosque nativo cafayateño.