Siguen las reacciones del radicalismo al acuerdo Macri-Milei. El presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, insistió este sábado en que el expresidente es "el mariscal de la derrota" de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales del domingo pasado. El diputado radical Emiliano Yacobitti advirtió que "se intenta intimidar" a quienes no se subordinan al acuerdo. El Comité Nacional de la UCR emitió un duro comunicado que reprocha la "hipocresía" de Macri.

Morales y Yacobitti fueron, junto a Martín Lousteau, dos de los referentes del radicalismo que el viernes fueron señalados por el expresidente como parte de los que supuestamente “transaron” con Sergio Massa para apoyarlo.

Ellos “estuvieron siempre transando por detrás nuestro. Tal vez con la excusa de que lo necesitaban para sus provincias”, dijo el exmandatario durante una entrevista radial.

La reacción de la UCR fue inmediata, emitió un duro comunicado en el que calificó a esos dichos como "una ofensa inclasificable".

Mayor gravedad le sumó a esa crítica el propio Yacobitti, quien advirtió que desde los sectores de Juntos por el Cambio que responden a Macri "se intenta intimidar a quienes no nos subordinamos" al acuerdo político con La Libertad Avanza (LLA).

Las declaraciones de Morales

"Mauricio obvio que es el mariscal de la derrota de Juntos por el Cambio. El responsable de la derrota tiene nombre y apellido y es Mauricio Macri", reiteró Morales en declaraciones a radio Mitre.



El presidente de la UCR volvió a rechazar el acuerdo electoral alcanzado esta semana entre Macri, Bullrich y Milei, que dejó a JXC en un virtual estado de fractura.



"Las propuestas de Juntos por el Cambio no tienen nada que ver con los lineamientos de Milei. Ese acuerdo fue una falta de respeto hacia la coalición", indicó Morales quien volvió a cuestionar la "actitud indigna" por parte de Bullrich, quien esta semana anunció en conferencia de prensa, junto al radical Luis Petri, su apoyo al candidato libertario para la segunda vuelta de las elecciones.



"El pueblo nos ha puesto en la oposición. Lo que ya veníamos trabajando con 10 gobernadores es lo que tenemos que cuidar, que es el rol donde nos puso el pueblo, como oposición", insistió Morales.



En esa línea, añadió: "Lo que han hecho Mauricio y Patricia le hace mucho daño a la coalición, es una falta de respeto hacia el radicalismo y no lo aceptamos" y sobre el futuro de JXC, dijo que "hay un gran debate que ha acelerado una fisura".



Ante una consulta, dijo que no sabe aún qué opción elegirá el 19 de noviembre, pero insistió que desde el radicalismo harán "todo lo posible para que Milei no gane".

Comunicado del Comité Nacional de la UCR

Este sábado, el Comité Nacional de la UCR calificó como "una ofensa incalificable" que el expresidente Mauricio Macri haya acusado a la dirigencia de ese partido de haber "transado contra los intereses de los argentinos", y consideró que la palabras del exmandatario constituyen "un ejercicio de hipocresía" de alguien que "menoscabó la posibilidad del triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones generales del domingo pasado.



"La acusación del ingeniero (Mauricio) Macri a la Unión Cívica Radical de haber “transado en contra de los intereses de los argentinos” constituye una ofensa inclasificable por parte de un expresidente a quien nuestro partido sostuvo con lealtad durante los 4 años de su gobierno", señaló el Comité Nacional del partido centenario en un comunicado difundido esta noche.



"Aun antes de la elección general, el ingeniero abonaba irresponsablemente un acuerdo con la extrema derecha, lo que sin dudas menoscabó las posibilidades electorales de nuestra fuerza. Ahora, el señor Macri ha realizado con acuerdo inconsulto entre gallos y medianoche con un personaje que hace del antirradicalismo una bandera política personificada en la ofensa a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín, dos próceres de la argentinidad que han pasado a ser patrimonio de todos los argentinos de bien", señaló la UCR en alusión al acuerdo que el exjefe de Estado concretó esta semana con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA).



Además, la conducción del radicalismo ratificó el documento titulado "La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos” y llamó a mantener "la individualidad de nuestra fuerza sin cooptación por parte del kirchnerismo ni de la extrema derecha".

Las declaraciones de Yacobitti

“Vemos con preocupación que se intenta intimidar a quienes no nos subordinamos al acuerdo de Macri con Milei. Los insultos de (Hernán) Lombardi y la difusión de noticias falsas o muy viejas exhibidas como si fueran actuales buscan episodios de violencia contra quienes piensan distinto", afirmó el diputado.

A través de sus redes sociales, sostuvo que “es muy lamentable” que cuando se cumplen 40 años de democracia el país esté “frente a dirigentes políticos que fomenten la intolerancia”. Y no solo eso. También acusó al macrismo de querer “imponer a la inmensa mayoría de JxC, que ya se expidió, por no comprometer su apoyo a ninguno de los dos candidatos".