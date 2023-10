La madre de un joven discapacitado por problemas de salud mental lleva adelante una lucha judicial para que el programa Incluir Salud le garantice la atención "integral y adecuada" de su hijo. La disputa en la Justicia es de larga data: en noviembre de 2018, el Tribunal Colegiado de Familia número 3 indicó que "los gastos de traslados, alojamientos, viáticos, medicación correspondiente, acompañante terapéutico y todo lo necesario y requerido" fuera costeado por Incluir Salud, "un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad de asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos mediante las Unidades de Gestión Provincial (UGP), para brindar servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) puedan acceder a una atención de calidad independientemente de donde vivan". La demanda de Marcela Pomerantz es que su hijo "recupere los derechos que tuvo durante cuatro años", ya que el año pasado, el programa Incluir Salud cortó las prestaciones en instituciones privadas, al considerar que el sistema público de salud garantiza el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Pomerantz señala a Marcelo Gieco, que es el coordinador provincial del plan, y a la abogada Marianela Tuttolomondo, por haber un pedido de nulidad ante la justicia, al que el juez Ezequiel Zabale le hizo lugar. "El Programa Médico Obligatorio es una prestación de mínima y sobre todo, las personas que tienen discapacidad deben ser atendidss bajo los conceptos de la ley de salud mental, ley del paciente, ley de discapacidad, para que reciban la atención que corresponde", expresó la denunciante. La primera resolución a favor de Pomerantz corrió por cuenta de la jueza Mónica Klebcar, en 2017. El programa Incluir Salud apeló esa decisión, y la Cámara le dio la razón a Pomerantz.

Sin embargo, ante una nueva presentación, el año pasado Zabale le dio la razón al estado. "El juez le deja al funcionario Gieco el poder de decisión sobre un medicamento, una práctica, un equipo médico tratante y el consentimiento informado", se quejó la denunciante, quien además -y por otro lado- denunció penalmente al funcionario por haber accedido a un programa de fomento del Ministerio de Cultura. "Recibió dinero por otra vía de parte del Estado, siendo funcionario público", afirmó y recordó que en agosto de 2020, Gieco debió renunciar a su cargo de director de discapacidad por haber organizado dos fiestas en plena etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Pocos meses después, el gobierno provincial lo designó coordinador del programa Incluir Salud.

La demanda judicial llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que le dio parcialmente la razón a Pomerantz, en cuanto a los reintegros de los costos de los tratamientos ya realizados, pero no así en cuanto a la continuidad en tratamientos elegidos por la madre, que es la responsable legal del joven. "Estamos exigiendo que se recuperen los derechos que mi hijo tuvo durante cuatro años, y que fueron negados por el coordinador del programa Incluir Salud, a través de su abogada que consigue un fallo inconstitucional e ilegal del doctor Zabale, donde se quita toda posibilidad de abordaje integral, que se venía sosteniendo a través de oficio judiciales y de prácticas", afirmó.

Pomerantz recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. "Voy a hacer una presentación en función de la arbitrariedad del fallo del juez Zabale, que obstaculiza el acceso de mi hijo a una salud de calidad y además le ha quitado los derechos que tuvo durante cuatro años de prestaciones acordes", expresó Pomerantz. Contó que en la audiencia que tuvieron en septiembre de 2022, Zabale no le permitió hablar, lo que viola las garantías del debido proceso. "Lo voy a denunciar también por violencia de género emocional, psicológico y económico", agregó.

La denunciante consideró que "la mayoría de la gente que tiene Incluir Salud no quiere esa cobertura, porque son prestaciones bastante deficitarias y los prestadores reciben el pago con muchos meses de retraso". Y también subrayó las "malas" condiciones de los efectores públicos donde se brinda atención a su hijo.

"Trabajo por la salud pública y también trabajé por la ley de salud mental. Hace 27 años que trabajo en una organización que bregó por la ley de salud mental. Pero las leyes, si no tienen presupuesto, simplemente son manuscritos. Entonces, lo que necesitamos es que haya presupuesto para la salud mental. Es fundamental, porque si no, escuchamos a los funcionarios llenarse la boca sobre la ley, pero no hay plata para un abordaje de derechos, con la garantía de prestaciones en cuanto a necesidades básicas y la contemplación del caso a caso, porque no toda la gente tiene las mismas necesidades de tratamiento".