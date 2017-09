El Concejo aprobó un proyecto del bloque Ciudad Futura para colgar en el Palacio de los Leones una bandera de cinco metros con la pregunta ¿Dónde está Santiago Maldonado?. Al día siguiente, cuando en todo el país se realizaron marchas exigiendo la aparición con vida de Maldonado, la Municipalidad colocó una bandera, pero era más chica. El titular del bloque, Juan Monteverde, se quejó por las redes sociales y ayer, junto a integrantes de Ciudad Futura dejaron en mesa de entradas del municipio una bandera del tamaño que originalmente estaba prevista en la iniciativa.

Una polémica se generó a partir del reclamo por la aparición con vida de Maldonado, que fue objeto de varias iniciativas, entre ellas la de colgar un cartel en el frente del Palacio Municipal, presentada por el bloque que preside Monteverde. "Muchas veces en el Concejo sacamos declaraciones, pero después nadie se entera. Lo que quisimos hacer era algo que supere la declaración de preocupación del Concejo, y que ese debate salga a la ciudad", planteó el concejal.

"Nos parecía importante que por la gravedad del hecho de la desaparición de Maldonado, la máxima autoridad política de la ciudad tenga esa bandera al frente, quisimos que sea una cuestión de Estado, para volver al eje de la cuestión, y se logró aprobar por unanimidad", agregó Monteverde.

Pero al día siguiente, en el edificio municipal colgaron un cartel más pequeño desatando el enojo de los autores de la iniciativa. "La bandera tenía cinco metros de largo y apareció una banderita de 80 centímetros, que luego retiraron. Por eso señalamos que si no lo querían hacer, mejor no hubieran hecho nada", cuestionó el edil.

Desde Ciudad Futura redoblaron la apuesta e imprimieron una bandera con el tamaño que correspondía y la inscripción "Rosario no deja de preguntar... ¿Dónde está Santiago Maldonado", y la dejaron en mesa de entradas. "Ahora no tienen excusas, porque (Horacio) Ghirardi argumentó que el proyecto no se había comunicado al Ejecutivo, esperemos que la cuelguen", concluyó Monteverde.