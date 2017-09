La frase de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, sorprendió a propios y extraños: sostuvo que en un encuentro con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció que “por ahí a algún gendarme se le fue la mano” durante el operativo en el que desapareció Santiago Maldonado. En aquel encuentro realizado en la sede del ministerio, Donda cuestionó la “falta de compromiso democrático” de Bullrich, que aún admitiendo la hipótesis sobre la responsabilidad de algún miembro de la fuerza de seguridad que participó en la brutal represión contra la comunidad mapuche Lof en Resistencia de Cushamen haya defendido a la Gendarmería en el Senado de la Nación. “Si la ministra tiene otras hipótesis sobre la desaparición de Santiago Maldonado ¿Por qué miente a sabiendas? ¿A quién está protegiendo?”, cargó Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, donde reprodujo el video de la entrevista a Donda, mientras desde el Gobierno respaldaron a Bullrich.

La afirmación de Donda sobre los dichos de Bullrich en el encuentro con los diputados fue durante un programa político en un estudio de televisión. El comunicado difundido el 25 de agosto por los asesores de Donda –el mismo día de la reunión con la ministra– cuestionaba duramente la postura de Bullrich pero no hacía mención a la frase que la diputada hizo pública en el canal de noticias.

“Durante dicha audiencia otros diputados hicieron referencias similares a la necesidad de investigar a la Gendarmería. En ese marco, la diputada Donda insistió en que, dado que el comunicado de la fiscal Silvina Ávila plantea que se confirma y sigue siendo la hipótesis principal la ‘desaparición forzada’ de Santiago, la ministra no debe demorar más en aplicar el artículo 12 inciso 4 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que dice que ‘cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación’”, decía el comunicado.

“Lamentamos profundamente que la Ministra se mantenga en esa posición que en un punto demuestra su falta de colaboración con la aparición de Santiago; y hasta podría implicar estar cometiendo los delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, cerraba la gacetilla. La reunión había sido pedida por Donda al jefe de Gabinete; Marcos Peña, pero éste la había derivado a Bullrich. El encuentro se pactó en el Ministerio de Seguridad. Diputados del FpV-PJ y otras fuerzas se negaron a ir al despacho de la ministra luego que esta pegó el faltazo en dos oportunidades a rendir cuentas ante la comisión en la Cámara baja.

Del encuentro junto a Donda participaron varios miembros de la alianza Cambiemos que integran la comisión: Soledad Martínez y José Luis Patiño (PRO), Martín Hernández y Karina Banfi (UCR), a los que se sumaron Nathalia González Seligra y el legislador porteño Patricio Del Corro (ambos del FIT-PTS). Ayer, pese al intento de este diario de confirmar si Bullrich había expresado esa frase ante todos los presentes en la reunión, no logró una respuesta. En cambio, Patiño fue uno de los 20 legisladores nacionales de Cambiemos que fueron a respaldar a Bullrich con una foto junto a la ministra en su despacho.