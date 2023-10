"Se calentó Messi". Google destaca, entre su segumento de noticias, una nota que anticipa un presunto enojo del mejor jugador del mundo. En Twitter, un título similar, al que no le faltan emoijs de fuego. Y para culminar, una placa de Instagram con el siguiente encabezado: "Messi le DIJO DE TODO a Ibai". En las tres publicaciones figura el mismo video del Diez, quien tras la obtención de su octavo Balón de Oro, habló, vía videollamada, con el streamer español. El clip -que figura acá abajo- está lejos de la polémica que remarcaron los sitios de Internet y lo único que exhibió de distinto fue charla de un jugador de fútbol (en este caso el mejor jugador de la actualidad -y, quizás, de la historia) sin cassette, en la que se permitió hacer chistes con el entrevistado y sin pensar en el título de portada.

La conversación con Ibai -la persona con más suscriptores de manera en Iberoamérica- fue la única que logró correr de eje a Messi en su raid mediático con el traje y el trofeo dorado en París. Hay reproches, risas y una amenaza que solo los clicks pueden tomarlo como real: "No voy a hablar más con vos", batió el crack argentino, en un cruce por el contenido de los streams que realiza Ibai en un cuarto de su casa en España.

La complicidad de Ibai con Messi no es nueva y marca una pauta de cómo el futbolista entiende la comunicación con los medios. Es que el propio streamer español fue elegido por el capitán de la Selección para difundir su pase al PSG, que rompió el mercado de pases hace ya dos años. En el medio, muchos medios enojados porque la primicia fue para un chaval que relata videojuegos en su casa.

Pero no fue el único caso: poco tiempo atrás, en su casa de Miami, el Diez recibió al humorista Migue Granados, también con un programa por plataformas. La charla tuvo de todo menos polémica: pasos de comedia, intimidad y algún que otro concepto futbolístico vertido por el rosarino más famoso.

En la gala del Balón de Oro, el imbatible goleador Didier Drogba le preguntó cómo hace para estar tan cool, enfrente de su familia, cámaras, celebridades y cientos de fanáticos gritando por él. "No me acostumbro a esto de la gala, los premios, pero de a poquito me fui soltando más, el primero fue hace ya dos mil años", contestó, entre risas, mientras el mundo lo miraba. Messi está feliz y se nota. Y en algunas entrevistas, aún más.