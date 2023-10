Ricardo Darín fue invitado anoche al programa televisivo El Hormiguero para hablar de su protagonismo en la obra teatral Escenas de la vida conyugal, con la que estará de gira por España hasta diciembre.

No obstante, además de dialogar sobre el proyecto que lo lleva al país europeo y repasar su trayectoria profesional, el actor aprovechó la calidez de su recibimiento en el estudio para contar algunas anécdotas personales insólitas que involucran a figuras trascendentales del mundo del deporte, como los campeones argentinos Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

"Messi me salvó cuando no había nadie"

Durante su conversación con el conductor Pablo Motos, el artista de 66 años recordó un inesperado encuentro que mantuvo con el 8 veces ganador del Balón de Oro durante una visita laboral a la ciudad de Barcelona. Para dar pie a su historia, expresó: "Messi me salvó cuando no había nadie".

Según describió, todo comenzó hace unos años, cuando el actor fue llamado a un estudio radial para dar una entrevista y la conversación viró hacia el entonces jugador del F.C Barcelona. Mientras que el conductor radial lo criticaba, el actor salió en defensa de su coterráneo con uñas y dientes, a lo que el periodista el señaló que no entendía "por lo que defendía tanto si no eran amigos".

Entonces ocurrió la magia: pasada la entrevista, al salir del estudio, Darín no hallaba un taxi que lo llevara de vuelta a su hotel. "Era pleno invierno, estába en la calle, y no encontraba ningún tipo de transporte que me llevase de vuelta donde me alojaba, ni había nadie por la calle. Fue entonces cuando apareció Messi en su coche, me rescató, y me llevó hasta mi hotel", aseguró Darín.

En aquel momento la mujer que acompañaba al actor en el rol de prensa no podía creer lo que estaba sucediendo. "La chica lo miró, y me miró inmediatamente, como diciendo ‘esto es una brujería’", rememoró Darín entre risas.

Con Maradona, una relación de peleas y reconciliaciones

Asimismo, cuando fue consultado por Motos sobre su vínculo con el ex futbolista Diego Maradona, quien habría cumplido 63 años este martes 30 de octubre, Ricardo Darín recordó: "Lo conocí cuando él tenía 15 años y yo 18. Estábamos de jurado en un concurso de Miss Argentina, estaba sentado solo, y yo fui con él".

Luego, contó, el "10" le pidió al actor si antes de retirarse del evento podía firmarle un "autógrafo" para su madre, la "Tota".

Motos le preguntó si desde entonces habían entablado "una cierta amistad", a lo que el artista de Argentina, 1985 respondió: "Nos hicimos muy amigos durante mucho tiempo, pero alguna vez sufrimos muchas idas y venidas".

"Nos peleábamos, nos perdonábamos, nos peleamos, nos perdonamos. Hoy cumpliría 63 años", concluyó Darín.