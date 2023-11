Este jueves 2 de noviembre se celebrará en Buenos Aires, al igual que en otras ciudades del país, La noche de las disquerías. “Desde hace ya 15 años, hay una noche en la que las bateas se ponen en primer plano y los melómanos copan las calles. La noche de las disquerías se transformó en un evento que ya tiene su público fiel y sigue ganando adeptos”, explican desde la organización del evento. “Están los que se dejan sorprender, los que van a lo seguro, los que buscan alguna joyita, los que disfrutan escuchando música en vivo mientras bucean entre vinilos y CDs, y los que aprovechan para completar colecciones. El evento tiene propuestas para todos”.

Organizado por CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas), al menos en la ciudad de Buenos Aires el evento cuenta con el apoyo del Gobierno porteño, a través de su Vicejefatura. Aunque en esta oportunidad la actividad se realizará en simultáneo en otras ciudades del país, para darle un carácter federal. Sucederá asimismo en Azul, La Plata, Rosario, Córdoba y San Miguel de Tucumán. “Los locales se sumarán a la iniciativa con descuentos en los puntos de venta y, en muchos casos, con promociones en sus sitios de venta online. También con lanzamientos especiales y música en vivo”, detallan quienes llevan adelante este encuentro.

En 2022, primera edición post pandémica del evento, Veby Martínez, responsable de Proyectos Especiales de la Ciudad, comentó que durante este evento de #NochesBA “las disquerías volvieron a llenarse de gente, como era costumbre en los tiempos que no existía la música digital, en búsqueda de discos y vinilos, con el plus de poder escuchar buena música en vivo y aprovechar la amplia oferta gastronómica y de bares que hay en la zona”. Y esta ocasión no será la excepción. Más si se toma en consideración el crecimiento que tuvo de vuelta la producción y consumo de los diferentes formatos para la difusión de la música grabada.

Por su parte, Gastón Corti, Secretario de Desarrollo Ciudadano del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recordó la importancia de contar con este tipo de eventos: “Cuando hablamos de cultura porteña, no podemos olvidarnos de las disquerías, donde muchos vecinos y turistas suelen pasar largas horas recorriéndolas para comprar o descubrir material no solo de los artistas más reconocidos internacionalmente, sino que también de nuestros mayores exponentes locales, así como de los grupos y solistas en crecimiento”. Al igual que sucedió en la versión celebrada el año pasado, en esta ocasión La noche de las disquerías levantará su telón a partir de las 18.

El recorrido de bateas estará dividido en varios circuitos, ubicados principalmente en el Centro, Recoleta, Villa Crespo y Palermo. A los que se sumarán varias disquerías en distintos barrios de la Ciudad y de otros puntos del Gran Buenos Aires. El denominado “Circuito Centro” tendrá entre sus sedes a Zivals (Av. Callao 395), con descuentos de hasta 20 por ciento en CDs y vinilos. Lo mismo El Ateneo (en sus sedes en Florida 340 y Florida 632), y Buenos Aires Record Store (Esmeralda 374). En tanto que La Cueva Musical (Esmeralda 494) brindará un 10 por ciento de descuento mediante cualquier método de pago.

El “Circuito Recoleta” estará conformado por El Ateneo Grand Splendid (Av. Santa Fe 1860) y Backstage (Av. Pueyrredón 1537). Palermo y Villa Crespo fueron unificados en un mismo circuito, donde destacan RGS Music (Av. Corrientes 5233, Local 2), e incluirá shows en vivo con las bandas Lethal, Gramática Tapia, Cesar Pavón Orquesta y Turbocoopers. También participarán las disquerías Rock´N Freud (Arenales 3455), y Mercurio (Av. Santa Fe 2729, Local 42), con performances de Ivo Ferrer, Kaixara y Chechu Giménez. Velazco Disquería & Bar (Juan Ramírez de Velasco 492) y AVG Record Store (Av. Del Libertador 3883, Arco 9) serán asimismo parte de este festejo.