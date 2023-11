La Unión de Rugby de Nueva Zelanda (NZrugby) le pidió a la World Rugby (WR) que le aclare alguna decisiones tomadas por el árbitro inglés Wayne Barnes durante la final de la Copa del Mundo Francia 2023, en la que los All Blacks perdieron con Sudáfrica por un ajustado 12 a 11 el sábado pasado.



En el partido que ganaron los Springboks hubo cuatro tarjetas amarillas y además una roja para el capitán de los All Blacks, Sam Cane, por una tackle alto, que dejaron al equipo oceánico con 14 jugadores durante más de la mitad de la final.



Por el contrario, el capitán sudafricano Siya Kolisi recibió una tarjeta amarilla a los cinco minutos del segundo tiempo por lo que pareció ser un tackle similar al de Cane contra Ardie Savea.



Nueva Zelanda también tiene dudas sobre el oficial televisivo del partido que anuló un try de Aaron Smith por un knock on provocado por un jugador sudafricano que estaba cometiendo un penal.



"Hemos enviado un archivo a la World Rugby para que hagan algunos comentarios. Creo que la prensa puede adivinar las jugadas que deseamos aclarar. Ojalá la WR lo haga", señaló el ahora exentrenador Ian Foster en su llegada a Nueva Zelanda, publicó el sitio NewShub. Foster se despidió del seleccionado neozelandés tras la copa del mundo de Francia y su lugar será ocupado por Scott Robertson.