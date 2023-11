El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, sigue al pie de la letra los consejos del exmandatario Mauricio Macri y este miércoles, en un video que difundió por redes sociales, volvió a mostrarse en una impostada actitud serena que despertó el enojo de los libertarios.

"La campaña de miedo de Massa es humo, como todo lo que hace", comienza el economista en un breve video que publicó en su cuenta de TikTok. "Porque conmigo sigue la educación pública, pero no con (Roberto) Baradel en el medio sacándoles días de clases a tus hijos. Sigue la salud pública, pero sin vacunación vip y muchas horas de espera", lee en tono monocorde, sin mirar a cámara con unos estantes vacíos que ofician de fondo.

"Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo sin (Juan) Grabois robando en el medio. Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tus bolsillos y no en los de (Martín) Insaurralde. Se termina la inflación y el tren y el colectivo los vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo, se termina la decadencia y volvemos a ser potencia", continúa leyendo el libertario.

Recién sobre el final del video, su mirada vuelve a cámara para decir, casi en un susurro, "Viva la libertad carajo".

El video, como ocurrió en otras oportunidades en las que Milei dejó a un lado sus gritos habituales y se mostró calmo, no cayó bien entre los libertarios, que en comentarios le volvieron a echar en cara la traición de haberse aliado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a quienes el espacio señalaba como parte de la casta.

La respuesta de Grabois

Quien también salió a cuestionar la versión edulcorada de Milei fue Juan Grabois, exprecandidato presidencial de Unión por la Patria. “¿Qué te pasa, león? ¿Te mandaron al banco y lo sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos?", bromeó el dirigente. Y siguió: "¿No te dejan ir a los canales y encima te dejaron en tu casa, como ese salame de la computadora que decías el otro día, repitiendo letra por letra el spot de Patricia Bullrich, que vos sabés que es mentira?”.

“Vos sabés que yo no robo, lo sabés perfectamente. Lo que ahora es seguro es que con vos sí sigue la casta”, afirmó Grabois.

“Mirá, viejo, yo sabía que estabas medio chapa, tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas; y ahora hasta a mí me engañaste. Me imagino la decepción de todos los pibes que creyeron que de verdad ibas a enterrar a la casta. Te engañaste a vos mismo, engañaste a los demás. ¿Será por eso que el león ya no ruge como antes? ¿Serán esas acaso las voces que escuchás en tu cabeza? ¿No te estarán diciendo ‘traidor’?”, concluyó el dirigente, al recordarle que "el peor de los traidores es el que traiciona sus propias convicciones”.

Sin machetes en el debate

La estrategia que los asesores de La Libertad Avanza -y Mauricio Macri- encontraron para contener la explosividad del candidato, que consiste en ponerlo a leer un discurso armado, no podrá aplicarse en el debate presidencial del 12 de noviembre, ya que esta semana la Cámara Nacional Electoral estableció -en un voto dividido- que los oradores no podrán tener papeles ni mostrar gráficos, al considerar que un candidato presidencial debe estar en condiciones de explicar sus propuestas por sí mismo, sin machetes.