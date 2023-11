Cuatro balas terminaron con la vida de un pibe de 20 años que estaba en el interior de un carrito de comidas de Fraga al 1600, propiedad de su padre. Alrededor de la 1.30 del jueves se dio aviso al 911 sobre las detonaciones. Cuando personal policial y médico llegó al lugar, hallaron a Brandon Lima fallecido adentro del puesto. Del suelo se levantaron tres vainas servidas y un plomo. "Acá no hubo ni una amenaza, ni un papel, nada", dijo el padre del joven, quien apuntó a que se trataría de un hecho de robo. Desde Fiscalía aseguran que no se descarta ninguna línea investigativa. Se busca establecer si el caso tiene relación con una balacera anterior, ocurrida en febrero contra el mismo lugar.

“Para mi fue un robo, por las cosas que vi, tiraron todo, supuestamente el teléfono estaba abajo de la plancha, se ve que lo tiró mi hijo porque es bicho, y plata no hay nada en la caja”, dijo José en Radio2.

Desde Fiscalía indicaron que no se descarta ninguna línea investigativa. Es que en febrero ocurrió una balacera contra el mismo puesto de comidas que en su momento se mencionó en el marco de otros hechos vinculados a una disputa de facciones de Los Monos; aunque en esa oportunidad no hubo víctimas fatales, sino un empleado herido en el pie.

En medio del dolor por la pérdida de su hijo, José aseguró que su local es "un emprendimiento familiar", que los atacantes se llevaron 30 mil pesos y que el hecho no tiene ninguna relación con internas. En ese sentido, agregó: “Acá no hubo ni una amenaza ni un papel nada. Averigüen antecedentes de mi hijo y se van a dar la cabeza contra la pared más de uno. No saben lo qué es mi hijo. Ahora entiendo lo que es un dolor de padre, porque mi hijo es una víctima más”, aseguró.

Con este crimen, el departamento Rosario suma 216 homicidios dolosos en lo que va del año, según el registro del Observatorio de Seguridad Pública. De ese total, 26 hechos fueron cometidos en enero; 32, en febrero; 22, en marzo; 22, en abril; 32, en may; 14, en junio; 18, en julio; 24, en agosto; 17, en septiembre; 8, en octubre, y uno en noviembre.

Balacera

En febrero de este año, una balacera ocurrida contra el mismo puesto fue atribuida por Fiscalía a la banda liderada por Pablo Camino desde el penal federal de Rawson. Según se indicó en las audiencias de junio pasado, fue parte de los ataques imputados y que se dieron en el marco de la disputa con los presos alojados en el penal de Ezeiza, Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Damián “Toro” Escobar.

En aquella oportunidad, los tiros dejaron herido a un empleado que recibió un disparo en un pie. Otro dato que surgió de aquella audiencia es que la balacera (de febrero) se produjo con la misma pistola que en marzo se usó para atacar el supermercado Único de Lavalle al 2500, de la familia Roccuzzo.

Sumado a ello, los fiscales indicaron que el carrito era de un familiar de Agustín “Tato” Leguizamón, un joven que había integrado la organización de Camino, a quien luego se enfrentó.