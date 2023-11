El anhelo de contar con un espacio físico para continuar el legado y recordar a las Madres de Rosario está próximo a concretarse. Este mes abrirá sus puertas el Centro Cultural Madres de Plaza 25 de Mayo, un espacio que se plantea seguir construyendo memoria, y pretende estar “abierto a toda la comunidad”. Ana Moro, de la Ronda de las Madres, se mostró ilusionada con el proyecto y aseguró que es una buena noticia en un contexto donde se vieron resurgir discursos negacionistas desde algunos espacios políticos que buscan llegar al poder en el país. “Esto es una forma de resistir. Ante este negacionismo hacemos cosas positivas, trabajamos, ponemos esfuerzo y dedicación para que la memoria no se pierda y no nos distorsionen la historia”, señaló en declaraciones a Rosario/12.

Después de idearlo durante muchos años, finalmente apareció el lugar para llevar adelante el proyecto. El centro cultural estará en calle Corrientes 987 y todavía se está realizando la puesta a punto con el objetivo de inaugurarlo este mes. Hay una fecha tentativa: el jueves 23 de noviembre, pero aún no está confirmado. Según explicaron, este sábado habrá una reunión para terminar de definir los detalles para la presentación del lugar a toda la comunidad.

“Nos dieron una casa muy bonita en comodato, pero no teníamos nada adentro como para hacerla funcionar. Nosotros no tenemos subsidios, sino que la ayuda viene de compañeros y compañeras que acompañan a la organización. Entonces tuvimos que armar toda la casa y conseguir muebles, pero recibimos mucha solidaridad de la gente”, describió Moro. “Creo que es una gran noticia, y últimamente nosotros no venimos teniendo tantas buenas noticias. La gente lo ha tomado con muchas expectativas e ilusiones a que haya casa de las Madres de Rosario después de tanto tiempo”.

Haciendo un repaso histórico, la referente de organismos de Derechos Humanos en la ciudad recordó que las madres alquilaron una casa al poco de tiempo de constituirse como organización, en 1985, y que después se mudaron a un departamento de pasillo que quedaba por calle Rioja, entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas. Pero en la década del 90, durante del menemismo, dejaron de tener una sede propia. Desde entonces, el lugar de las Madres fue la Plaza 25 de Mayo.

“En todos estos años no es que no tratamos de conseguir un lugar, pero no tuvimos suerte”, comentó Moro. Hasta que la suerte apareció. Alejandra Fracassi, una de las integrantes de La Ronda de las Madres, puso a disposición un inmueble por medio de un comodato, para que el proyecto pueda llevarse adelante. “Cuando recibimos la noticia nos pusimos a trabajar fuertemente para eso. Acá hay mucho trabajo y creatividad, para suplir la falta de recursos”, agregó.

Una de las cosas que lamenta Ana es que en todo este tiempo se fueron perdiendo un montón de fotos, documentos y archivos, justamente por no contar con un lugar donde almacenarlos. Por eso, adelantó que uno de los objetivos es comenzar a recuperar todo ese material con intención de armar una muestra colectiva. Para eso, de a poco están convocando a hijos e hijas para que acerquen el material que dispongan, pero también a la militancia y distintas organizaciones de derechos humanos de la ciudad. Por lo pronto, lo que ya tienen listo, es el cuadro con la foto de cada una de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, para que sean recordadas en el lugar.

“Tenemos un montón de proyectos. La idea es trabajar con la memoria y dar a conocer la lucha de las madres. Queremos generar interés en los jóvenes y llegar a ellos para contar lo que ha pasado”, expresó Moro y agregó: “Queremos que sea una casa abierta y cooperativa. Que esté abierta para las reuniones de otros organismos y que también funcione como un centro cultural donde se organicen charlas, se presenten libros y distintas actividades de ese estilo”.

Por último, la dirigente consideró que la concreción de la sede física es un avance importante para seguir construyendo memoria, sobre todo en este contexto político particular. En ese sentido, recordó que la fórmula presidencial encabezada por Javier Milei y Victoria Villarruel busca llegar al gobierno con un discurso abiertamente negacionista de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar.

“Estamos sumamente preocupados por todo lo que está pasando”, expresó. “Pase lo que pase cuando votemos, nosotros vamos a resistir culturalmente. Esto es una forma de resistir. Ante este negacionismo hacemos cosas positivas, trabajamos, ponemos esfuerzo y dedicación para que la memoria no se pierda y no nos distorsionen la historia. Sostenemos que son 30 mil, que acá hubo presos políticos, hubo exiliados y niños secuestrados que todavía no conocen su identidad. Creo que es una forma de resistir culturalmente”, añadió.