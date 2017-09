En agosto llegaron a la redacción los nuevos discos de Baltasar Comotto (Elite), Bank Robber y las Mujeres (Ramiro Jota Sessions), Coldplay (Kaleidoscope EP), Dancing Mood (On The Good Road), Degradé (Balneario), Jay Z (4:44), JMP (High Mid Love), Lana del Rey (Lust for Life), Leo Costa y los Jureles (Banana elite), Los Burros (Domador de lobos), Los Sedantes (La fe ciega), Los Tabaleros (¡Tuy!), Lu Glass (El rayo), Maldita Suerte (Corazonalmente), Marina Ruiz Matta (Azul final), Mick Jagger (Gonna Get a Grip/England Lost, simple), Natty Dread (Una ilusión), Noúmeno (Nadie sabe nada), One OK Rock (Ambitions), Proyecto Quasar (Donde los pájaros sienten temor - Conspiranoia), Ramiro Abrevaya (Luma), Richard Coleman (F-A-C-I-L), She-Ra (A más no poder), Stone Sour (Hydrograd), The Vamps (Night & Day - Night Edition, CD + DVD en vivo), Tribu dy Rasta (La recompensa es el camino), Visión (Te gusta viajar) y Von Frulen (Sirenas de fuego).