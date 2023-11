El esperadísimo día llegó: Boca jugará este sábado la final de la Copa Libertadores contra Fluminense en el mítico Maracaná, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Durante la conferencia de prensa, tanto el DT Jorge Almirón como Edinson Cavani se mostraron distendidos y con mucha ilusión. Una multitud xeneize, de fiesta en la playa.

"Esta final es super especial, por el equipo que estamos representando, por el rival a enfrentar y por donde jugaremos. Tenemos muchas expectativas. Venimos trabajando esta final hace bastante tiempo y estamos preparados para el juego de Fluminense. Veo un partido cerrado, táctico, pero que los dos van a salir a jugar", aseguró Almirón, que ya disputó una final copera al frente de Lanús.

En este punto, Cavani no dudó: "Todo lo que viví en mi carrera ya no lo pienso, éste es el partido de mi vida, por el momento de mi carrera, y de esa manera lo jugaremos. Toda la gente que hizo un sacrificio para venir acá no precisa ser mencionado en una arenga: somos conscientes de que tenemos que hacer bien nuestro trabajo. La gente acá en Río nos motiva muchísimo. Esperemos que sea una fiesta y que la violencia no ocurra nunca más. Me dio mucha tristeza todo lo que pasó", remarcó sobre los robos a los hinchas xeneizes y la brutal represión por parte de la policía.

El DT también se explayó en este punto: "Fue una sensación de dolor y tristeza enterarnos de los incidentes, con nuestras familias viniendo para acá. Ojalá que se lo pueda controlar y que no pase más, porque será un espectáculo único entre dos equipos muy grandes y que será visto en todo el mundo. Esperamos que sea una fiesta".

Sobre cómo se metió rápidamente en el corazón de la gente y cómo lo vive su familia, el delantero uruguayo afirmó: "Esto es un trabajo y es normal que mis hijos absorban el mundo Boca. Es verdad, parece que hace mucho tiempo que uno está acá. Y todo lo que se vive en mi casa es por eso. A los chicos del grupo les decimos que sin sacrificio y sin entrega, las cosas no salen. Pero no tengo dudas en mis compañeros. Vamos a dejarlo todo. Marcos Rojo nos está acompañando y la debe estar pasando terrible porque no puede jugar, pero él y toda la delegación nos apoyan mucho. Este es un grupo humano unido y espectacular, con mentalidad de familia".

Asimismo, Almirón hizo mucho hincapié en la concentración que deben tener sus dirigidos: "Los jugadores tienen que abstraerse de lo que ocurre afuera, del entorno. Hay mucha gente acompañándonos entre hinchas y chicos de las entrañas del club, así que hay que estar muy concentrados".

Sobre la pregunta de qué significa para un uruguayo jugar en el Maracaná, Cavani señaló: "Me ha tocado jugar en este estadio. Va a ser un momento hermoso jugar una final aquí, y se va a decidir en detalles. Como dijo el entrenador, mantener la concentración nos podría hacer vivir un momento histórico. Queremos cumplir el sueño. Menos la Copa América con Uruguay, dejo todo por esta final. Y después del partido, imagino un grupo feliz".



Almirón también habló del Maracaná: "El campo está muy bien. Y las butacas están pintadas de azul y amarillo... Estoy seguro de que el equipo está a la altura, llega completo y sin lesiones, salvo lo de Zeballos (lesionado). Eso me deja muy tranquilo. El equipo está consolidado y en su mejor momento. Por lo demás, esto es fútbol, espero que la suerte se alinee con nosotros. Será espectacular que después del Mundial ganado por la Selección Argentina, Boca alcance otro logro internacional".

Como conclusión, el DT xeneize reconoció: "Este el mejor momento de mi vida y lo vivo con mucho compromiso. Soy un hombre de fe, pero lo mejor será estar enfocados, por nosotros, nuestra familia y por toda esta gente; esta movilización de hinchas es histórica. Esperemos regalarles una gran alegría".



La confirmación de la CBF

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrígues, confirmó este viernes la realización del encuentro que, por un momento, pareció estar en duda a causa de una serie de incidentes que involucraron a hinchas y policías.



"El partido se jugará con público en el Maracaná", aseguró el dirigente de la CBF a los medios presentes tras una reunión de la que participaron además el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez; el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; y dirigentes de Boca y Fluminense.



"Queremos transmitir a cada uno de los hinchas que esperamos tener un Maracaná con mucha paz y mucha alegría. Ya está el refuerzo de personal y el gobernador (de Río de Janeiro, Claudio Castro) dio todas las garantías de la seguridad", indicó el dirigente bahiano.

El anuncio se conoció ante la serie de rumores de que el partido se podría jugar sin público, después de los graves incidentes del último jueves, cuando barras del "Flu" agredieron y robaron a simpatizantes xeneizes en la zona de Copacabana, en donde además la policía reprimió con gases y palazos a los hinchas argentinos.



Pero persiste una duda: todavía no está confirmado que los hinchas de Boca puedan asistir al Sambódromo para presenciar el encuentro en pantalla gigante.



"Estamos evaluando eso", dijo al respecto Brenno Carnevale, secretario de Orden Público de Río de Janeiro a la cadena O'Globo, y añadió: "Los hinchas argentinos son bienvenidos en la ciudad, por lo que varios locales estarán transmitiendo este partido para aquellos que no tengan entrada. Se está estudiando la estructura para que estos aficionados puedan ver el partido en el Sambódromo", expresó el funcionario, quien también pidió que los asistentes al encuentro vayan al estadio con anticipación.

Boca obtuvo la Copa Libertadores en seis ocasiones, la última en la edición de 2007, mientras que Fluminense nunca alzó el trofeo más importante de América a nivel de clubes.

La última práctica

En lo futbolístico, Boca concretó este viernes su última práctica en el predio Moacyr Barbosa del Vasco da Gama. Almirón insistió con ejercicios a un toque y luego definición, con una novedad importante: la presencia de Darío Benedetto, totalmente recuperado de una contractura en el aductor izquierdo.

Almirón repetirá 10 jugadores del equipo que eliminó a Palmeiras, con la salvedad de que no estará el capitán Marcos Rojo, quien fue expulsado en la semifinal y dejará su lugar a Nicolás Valentini, el zurdo nacido en el partido bonaerense de Junín hace 22 años y una de las grandes esperanzas de Boca.



Es decir que Boca saldrá a buscar su ansiada séptima Libertadores con Sergio "Chiquito" Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Valentini y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Ezequiel "Equi" Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Cavani.