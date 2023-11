Gabriel Heinze hace cambios en todas las líneas de Newell’s que mañana recibirá a Sarmiento. El entrenador leproso apuesta por los regresos de Gustavo Velázquez, Cristian Ferreira y Ramiro Sordo, aunque también es posible la aparición de Guillermo May. Los leprosos están obligados a ganar para mantener posibilidades de acceder a cuartos de final de Copa de la Liga. Mañana se venden entradas en el parque Independencia.

Velázquez volverá a la defensa titular mañana a las 21 ante Sarmiento. El paraguayo cumplió una fecha de suspensión y en su lugar saldrá Ian Glavinovich. Aunque el juvenil se destaca por su rendimiento en cada partido que jugó y Heinze no descarta sacar a Armando Méndez para parar el fondo con Velázquez, Glavinovich y Guillermo Ortiz. La decisión se conocerá minutos antes del juego con los de Junín.

En el mediocampo saldrá Guillermo Balzi, de muy bajo rendimiento ante Platense. En su lugar volverá Cristian Ferreira. La salida de Ferreira ante Platense no fue por ningún problema físico y quedó claro que el diez leproso en su posición es el mejor jugador que tiene el técnico rojinegro. En ataque no podrá jugar Brian Aguirre, ausente por una lesión muscular por el resto del torneo. Ramiro Sordo es su reemplazante. Pero la aparición de May también es posible. El uruguayo jugó solo un partido de titular, fue ante Estudiantes pero se fue expulsado. Mañana quizá tenga revancha, más aún teniendo en cuenta la falta de gol que acusa el equipo. Esta mañana Heinze hace última práctica de fútbol en Bella Vista para confirmar los cambios.

Mañana los socios de Newell’s podrán acceder a las tribunas generales del estadio con cuota de octubre paga. Desde las 14 en las boleterías del Coloso del Parque se venderán plateas para socios y no socios, además de localidades para la Tribuna Oficial. El expendio será hasta el inicio del partido.