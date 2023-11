Tras haber criticado a Javier Milei por sus declaraciones agresivas sobre la Unión Cívica Radical (UCR) y el expresidente Raúl Alfonsín, el actor Luis Brandoni contó que finalmente decidió no votar en el balotaje presidencial del 19 de noviembre. "Ya voté por quién quería", expresó el artista.

"No voy a votar por alguien en quién no creo, es la primera vez que no voy a ir a votar", contó el ex candidato del Parlasur de Juntos por el Cambio (JxC), que como tiene más de 80 años no tiene que afrontar ninguna sanción ni multa por faltar a las urnas. "He votado siempre, pero en este caso no puedo votar por ninguno de los dos", se lamentó en el programa "La Noche de Mirtha".

Respecto a la alianza entre Patricia Bullrich y Javier Milei, Brandoni lanzó: "Yo no tuve que ver en este arreglo, no participé de ninguna discusión y el voto es mio". En el mismo sentido, agregó que se "hace cargo" de la persona que votó, pero de "estos dos" -en referencia a Javier Milei y Sergio Massa- no se hace "cargo".

Tras su confesión, la diva de los almuerzos Mirtha Legrand consideró que es muy "triste" no ir a votar, a lo que el militante radical reflexionó: "Puede ser que sea una falta de disciplina democrática". Sin embargo, se mantuvo firme en su postura.



Anteriormente, Brandoni había expresado su férrea oposición a Milei, a quien calificó como "un ignorante" por desconocer "que la vida de un partido de 130 años no es casualidad".



"Ese señor -por Milei- dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Es un ignorante, que desconoce que la vida de un partido de 130 años no es casualidad. Por su puesto no puedo votar a ese sujeto", apuntó Brandoni sobre los dichos del dirigente libertario contra Alfonsín.

