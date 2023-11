El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull y tricampeón de la Fórmula 1, se impuso este domingo en el Gran Premio de Brasil y estiró a 17 victorias en una temporada su propio récord.



Verstappen ganó de punta a punta tras partir desde la pole position seguido por Lando Norris (McLaren) y por Fernando Alonso (Aston Martin), quien protagonizó un gran cierre de la carrera para subirse al podio.

"La salida siempre es muy importante, después simplemente me ocupé de cuidar los neumáticos. El monoplaza iba bien. A mitad de la carrera pude abrir ventaja con Lando Norris y después me hice fuerte", expresó Verstappen, y añadió: "Todo parecía ir muy bien, pero la degradación es alta, así que siempre estuve corrigiendo dentro del monoplaza, siempre preocupado de cuidar los neumáticos".

Alonso, por su parte, indicó: "Cuando Pérez me pasó a dos vueltas del final, pensé, vale, esto se ha acabado, el podio ya no es posible . Pero él frenó un poco tarde en la primera curva y me dije vale, voy a por él en la (curva) cuatro".

Cuarto se ubicó el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), mientras que detrás arribaron Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) y Esteban Ocon (Alpine).

Verstappen logró su decimoséptima victoria en la temporada y alcanzó las 52 desde su debut en la categoría, a falta de dos fechas para completar el campeonato.

De esta manera, la tabla tiene en la cima al campeón Max Verstappen con 524 puntos por delante de Pérez, que suma 258 y de Lewis Hamilton, con 226 unidades, al tiempo que la próxima jornada será el 18 de noviembre con el retorno del Gran Premio de Las Vegas.