El candidato a presidente a Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, adelantó que, en caso de ganar las elecciones, su ministro de Economía no va a ser alguien de su fuerza política sino de "otro sector político".



"Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política; va a ser alguien de otro sector político", aseguró esta mañana Massa en una entrevista con radio Cadena 3, en el marco de su visita a la provincia de Córdoba.



No obstante, Massa no quiso dar el nombre de quien sería su ministro de Economía ni de otros cargos y dijo que está "en contra de andar repartiendo cargos antes" de una elección. "No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona", dijo el candidato presidencial de UxP.

En ese marco, destacó que tiene "la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque opositor parlamentario para que haya control".



Y concluyó: "No quiero anticiparme porque entiendo que, a partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa en la política argentina y para la sociedad".

"El gobierno va a ser de Sergio Massa"

“El gobierno de Sergio Massa va a ser de Sergio Massa, y va a ser un gobierno de unidad nacional”, sentenció el candidato de Unión por la Patria (UP). “Y el hecho de convocar un gobierno de unidad y plantear que sectores del mundo empresario, del agro, de diferentes políticas tengamos la capacidad de definir políticas de Estado, tiene que ver con una etapa nueva de la Argentina”.

Reconoció que el desafío de ahora es “poner lo mejor de cada uno para que esta etapa (la del gobierno de Alberto Fernández) termine bien” y que a partir del 10 de diciembre se puedan “acordar políticas de Estado en temas centrales”.

Aseguró que tiene un plan económico para bajar la inflación, que en parte está reflejado en el Presupuesto 2024, y que se sostendrá en que el año próximo “Argentina va a tener un bajo nivel de vencimientos (de deuda) y un alto nivel de exportaciones, que va a revaluar nuestra moneda y va a permitir enfrentar la inflación”.

“En paralelo, vamos a un programa de déficit cero y puedo decir que mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política sino alguien de otro sector”. Reconoció que a este punto ya lo tiene hablado y hasta definido el nombre, pero no lo reveló.

Convencer a los cordobeses

Sergio Massa dijo respetar “el nivel de exigencia del votante cordobés” y reconoció que, en todo caso, lo que él tendría que ser es “mucho más profundo y concreto” en el mensaje que transmite. Recordó su relación con José Manuel de la Sota y sostuvo que no ve a Córdoba como “un territorios hostil”.

Para Massa, lo importante es “mostrarle a los cordobeses de que tenemos la capacidad de iniciar una etapa nueva”, con “hechos y no con palabras”.

“No creo que para Córdoba sea lo mismo que haya educación pública, gratuita y de calidad; o que le cobren la universidad 270 mil pesos por mes a cada familia, tal como propone el otro candidato”, dijo en referencia a Javier Milei.

“No creo que sea lo mismo para los cordobeses, vivir en una sociedad donde, como plantea el otro candidato, haya libre venta de armas, o que nos hagamos cargo de la seguridad”, agregó.