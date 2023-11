Al mediodía del martes, se develó finalmente la grilla de Lollapalooza Argentina 2024, con Blink-182, SZA, Sam Smith, Feid, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, YSY A y The Offspring como números centrales. Pero hay mucho más para entusiasmarse en la amplitud de la grilla del festival, que se realizará entre el 15 y el 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Los últimos abonos para novena edición del encuentro creado por Perry Farrell ya están a la venta únicamente a través de All Access.

Al conocer el anuncio, los primeros que pueden sentirse felices son los fans de Blink-182 (tanto los de ayer como los de hoy). A pesar de que originalmente este desembarco en el país estaba diseñado para este año, a pocos días de la consumación de su participación en el festival se tuvieron que bajar debido a la lesión del baterista Travis Barker (el reemplazo del grupo estuvo a cargo de Twenty One Pilots, quienes terminaron demostrando que no son plato de segunda mesa). Más allá del esperado debut de la banda pionera del pop punk, la buena noticia que vendrán con su formación original, una vez que el batero y el bajista y cantante Mark Hoppus recuperaran a su antiguo frontman, el guitarrista y también vocalista Tom DeLonge. Y lo mejor de todo es que vienen con nuevo álbum bajo el brazo, One More Time… (título alusivo a esta reunión), lanzado el pasado 20 de octubre.

Finalmente se concretará la llegada de Blink-182.

Aparte del trío estadounidense, la primera línea de artistas de Lollapalooza Argentina 2024 estará comanda por la cantante SZA, una de las actuales estrellas del R&B alternativo. Esta novena versión significará también el regreso del icono pop británico San Smith, quien se presentó por primera vez ante el público argentino en 2019, de la mano del mismo evento. Entre los atractivos del festival destaca asimismo la vuelta de Limp Bizkit a los escenarios nacionales, a casi una década de su último show, en el estadio Malvinas Argentinas. Si bien estuvo pautado un regreso en 2016, en el marco de su gira conmemorativa por los 20 años de la creación de este percusor del nü metal, al final se canceló. Sin embargo, en este reencuentro con sus seguidores podrán presentar las canciones de Still Sucks (2021), su primer álbum en 10 años.

En 2021, The Offspring también sacó su último álbum de estudio, Let the Bad Times Roll, que aún no pudo presentar en el país. La última vez que se vio por acá al grupo fue en 2019, en un Luna Park compartido con Bad Religion. Es por eso que tanto Blink-182 como el cuarteto californiano serán los dos representantes del punk en la grilla. Jared Leto y los suyos le agregarán la cuota rockero alternativa a esta fiesta de la música, una vez que Thirty Seconds to Mars se suba a uno de los escenarios principales. Pero hay más para explorar: si el debutante Hozier se encargará de inyectar la cuota folk (una de impronta irlandesa) a toda esta paleta de sonidos, los hoy polémicos Arcade Fire revindicarán el aporte musical que le brindaron al indie en los últimos 20 años.

Amén de convertirse en una costumbre argentina, por más que su manufactura original proviene de Chicago, otro rasgo que supo adaptar la versión local del festival es su condición de receptáculo para la sorpresa. Tras una espera de varios años, este capítulo del evento podrá cumplir el sueño de buena parte de la generación milénica. Sobre todo la amante del indie. Después de varios amagos, la banda australiana King Gizzard & the Lizard Wizard y el inglés King Krule están a pocos meses de poner a vibrar a sus legiones nacionales de fans. En el caso de los primeros, con ese rock psicodélico que suele desdoblarse en heavy metal. Aunque no sé sabe muy bien cómo harán para condensar en su set su extensa y expeditiva discografía, que incluye dos álbumes paridos en 2023: The Silver Cord y PetroDragonic Apocalypse (el subtítulo del disco se lleva medio párrafo más).

Si los oceánicos (dueños de una de las performances más potentes que existen en todo el planeta) son candidatos a protagonizar un sideshow, el otro que rankeará bien fuerte será King Krule. El cantante, compositor y guitarrista londinense de 29 años, apodado Zoo Kid y otrora enfant terrible de la escena musical británica, se estrenará en la Argentina con un álbum de cosecha 2023: Space Heavy. En este quinto trabajo, vuelve a hacer alarde de esa voz gruesa e inconfundible que surfea hacia buen puerto gracias a naos como el post punk, el jazz fusión y la música electrónica. Vale la pena destacar que en calidad de aliado e integrante de su banda cuenta con el respaldo del compositor y saxofonista argentino Ignacio Salvadores. Y si de revelaciones de la nación europea se trata, hay que prestarle atención al crossover de Rina Sawayama.

A la que parece que le encanta actuar en festivales argentinos, y en especial en el Lollapalooza local, es a la banda francesa de indie pop Phoenix. Lo mismo que a sus paisanos de The Blaze, quienes debutaron el año pasado en Buenos Aires en ese formato. Cuando Jungle tocó en la edición del festival de 2016 era considerado una de las noveles sensaciones de la movida musical británica, sobre la base de soul sinuoso, funk libidinoso y R&B espacial. Ahora, en 2024, estos londinenses regresarán transformados en una de las bandas consagradas no sólo del Reino Unido sino de todo el mundo. Y es que su puesta en vivo es toda una fiesta, de lo que dejaron constancia en el estadio Obras Sanitarias en 2023. Todo un tributo al baile, al que le añadieron más condimentos raperos y electrónicos, evidentes en su flamante álbum Volcano.

Si bien no se sabe si lo hará en formato balada o con su banda de metal, Cristian Castro será parte del festival, al igual que los artífices nacionales de música pop Miranda!, Fermín y Bandalos Chinos. La delegación urbana la comandarán el argentino YSY A, el chicano Omar Apollo y el colombiano Feid. Mientras que la fiesta, una literalmente electrónica, tendrá como embajadores locales a Peces Raros y a los DJs Franzizca, Anita B Queen y Mariano Mellino. No habrá duda de que le dejarán las bandejas y esa inmensa pista a cielo abierto bien caliente a leyendas internacionales del género del calibre de Diplo y Above & Beyond, y a nuevos baluartes como Timmy Trumpet, Loud Luxury, ZHU y Dom Dolla.