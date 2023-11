El músico Diego Frenkel se refirió este martes al comunicado que emitió la Unión de Músicos Independientes (UMI) en rechazo a las propuestas electorales formuladas por Javier Milei.

"Es un momento ultra tenso (del país) pero no hay que perder la fe", sostuvo, en diálogo con AM750.

"No hay que perder la fuerza que sostiene el deseo y las ganas de enfrentar una fuerza demoníaca, porque de alguna manera siento que Milei representa o actúa eso", agregó.

Publicado en redes sociales, bajo el lema "No es lo mismo", el mensaje de los artistas enfatiza en la importancia de "un Estado presente en las políticas públicas a favor de la diversidad cultural" en contraste con la posibilidad de un "Estado ausente" a partir del 10 de diciembre.



El comunicado también hace hincapié en la importancia del "disenso y la defensa con fervor de nuestras ideas en un marco democrático" en contraposición a "la descalificación y el insulto a quien piensa distinto".

La UMI destacó la relevancia del "derecho a la educación pública y gratuita" en contraposición a la propuesta de otorgar "vouchers, incentivando solo a la lógica de mercado como política educativa".

Además, señalan la diferencia entre tener claro que de 1976 a 1983 se vivió en una dictadura genocida con 30 mil compatriotas argentinos desaparecidos y "negar, relativizar y distorsionar nuestra historia".

El exlíder de La Portuaria analizó el discurso del candidato de extrema derecha y señaló que "responde, como (Patricia) Bullrich, al mismo poder". "Es como jugar a pares y nones en la ruleta, y de alguna manera lo lograron, pusieron a uno más malo que el otro y después los juntaron", sostuvo.

"Lo importante ahora es manifestarse a favor de la democracia y la verdadera libertad, no esa de la que habla este tonto. No me alarma, porque creo que Milei es el representante de turno de una fuerza neoliberal que en este caso se manifiesta más a la extrema derecha, pero sintéticamente va por lo mismo que otras fuerzas neoliberales", expresó.

"Me es impactante que la gente que lo vota pueda apoyar esto no sé por qué tipo de fantasía. Lo que está de fondo para mí es la instalación de una forma más extrema de neoliberalismo", cerró.