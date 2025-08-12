El Tottenham del Cuti Romero y el uruguayo exBoca Rodrigo Bentancur irá por el batacazo este miércoles cuando se enfrente al París Saint-Germain por la Supercopa de Europa, final que enfrenta al campeón de la última Champions con el de la Europa League.

El partido se jugará desde las 16 en el coqueto estadio Friuli del Udinese italiano (capacidad para 25 mil espectadores), conocido últimamente como Bluenergy Stadium por cuestiones de sponsoreo, y se podrá ver por Fox Sports, ESPN y Disney+.



La previa del encuentro estuvo animada por cierta polémica en torno a las ausencias que tendrá esta competición inaugurada en 1974. Es que en el arco del PSG campeón europeo y reciente subcampeón del Mundial de Clubes no estará el italiano Gianluigi Donnarumma.

El favorito a llevarse el premio Yashin al mejor arquero de la temporada (ya lo ganó en 2021) está decidido a renovar su contrato que finaliza en junio del año que viene y el elenco francés no dudó en dejarlo afuera de esta convocatoria, mientras le busca una salida por venta. No casualmente, esta semana concretó la compra de Lucas Chevalier, de 23 años y considerado el mejor arquero de la liga francesa pasada. El exLille, pagado 40 millones de euros, será el titular este miércoles.

Como para no ser menos, el Tottenham también tuvo una polémica interna, aunque menos rimbombante. El DT danés Thomas Frank dejó afuera de los convocados al volante maliense Yves Bissouma. "Ha llegado tarde varias veces y esta última vez ya fue demasiado. Tiene que haber demandas y consecuencias y esta vez ha habido una consecuencia", aseguró el exBrentford que, vale recordar, asumió el cargo durante este receso en lugar del greco-australiano Ange Postecoglou, despedido a pesar de ganarle la Europa League al Manchester United pero de muy mal andar en la Premier (17º).

Por el lado del cordobés Cuti Romero, quien podría mudarse al Atlético de Madrid en este mercado tras tres temporadas en el fútbol inglés, estará buscando el sexto título de su carrera y el segundo a nivel clubes.

Formaciones probables