Juan Nápoli, asesor económico de Javier MIlei, quedó imputado por amenazas, en relación a la denuncia realizada por Laura Vázquez, una joven con la que mantuvo una relación extramatrimonial.



La denunciante, de profesión abogada, aseguró que Nápoli, excandidato a senador nacional por La Libertad Avanza (LLA), la extorsionó para no sacar a la luz el vínculo entre ambos. Dijo que le ofreció dinero para no revelar el amorío. Además, contó que fue él quien filtró los audios que complicaron a Carlos Melconian.

Además, señaló que el excandidato "pretendió ingresar a su domicilio con una llave" y "golpeó insistentemente la puerta", aunque no logró entrar debido a que la puerta "estaba trabada desde el interior por medio de un pestillo".

Tras la denuncia efectuada en la fiscalía número 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia investigará también si Napoli le envió desde su teléfono celular, del 24 de octubre al 2 de noviembre, "distintos mensajes de texto y audio con contenido intimidante" a Vázquez.



Estas conductas se encuentran preliminarmente calificadas como constitutivas de la figura de amenazas prevista y reprimida en el articulo 149 bis, primer párrafo del Código Penal.



Según este artículo, se prevé que el imputado sea "reprimido con prisión o reclusión de seis (6) meses a dos (2) años, el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso, la pena será de uno a tres años de prisión, si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas".



Napoli fue el primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el espacio libertario y no pudo obtener una banca en la cámara alta al quedar detrás de las fórmulas de Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC).

Amenazas y violencia de género

La propia Vázquez compartió en sus redes sociales las amenazas que recibió. Las imágenes muestran una conversación con Nápoli, donde el dirigente de LLA señala que su esposa "ya sabe todo". "¿No entendés nada? Mejor que empieces a entender, yo no tengo ningún problema, así que mejor que me digas de quién es ese número porque si no lo voy a encontrar yo y va a ser peor", le advierte.

"El problema claro que sos vos. Porque yo le conté todo y sabe todo. La están volviendo loca con mensajes, y me lo vas a pagar. Atendé cagona el teléfono, te voy a meter a vos por hija de puta. Jodeme a mí, no la jodás a ella, hija de puta. No quiero que le mandes más nada porque ya sabe todo, y no quiero que se sienta mal", reza otra mensaje.

"La concha de tu madre borrá todo lo que tenés en Instagram, borrá todas las fotos mías. Ya me las vas a pagar, quedate tranquila", sumó en un tercer texto.

Ya trascendido los chats e iniciado el escándalo, el principal asesor de Milei ensayó un fallido intento de limpiar su imagen y atacó a la mujer diciendo que "es una prostituta". "Fue amante de un campeón de la copa mundial", "fue amante de un jugador argentino de Copa Davis", remarcó.

"Si tengo un problema marital, lo resuelvo en mi casa. Voy a pagar por haber humillado a mi mujer y a mis hijos. La extorsión no es de ella, sino de quien se metió con mi familia", insistió el liberal, pero no dijo nada respecto de las amenazas.