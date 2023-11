La AMIA inauguró una muestra llamada "Y estos son los nombres", en homenaje a las más de 1.400 víctimas fatales de Hamás y en reclamo por la liberación de las más de 240 personas que permanecen secuestradas. De esta manera, la mutual se convertirá en una de las sedes de la sexta edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Jerusalén, que debió ser postergada luego de los ataques.

"No somos los mismos hoy que hace 30 días", señaló el presidente de AMIA, Amos Linetzky. "Transcurrió un mes. No es mucho. Pero somos distintos. Somos personas diferentes. No podemos ser los mismos después de haber sido testigos de hasta dónde el odio puede llevar a que se cometan atrocidades inimaginables e imposibles de describir". Y agregó que a través de estas acciones reclaman la liberación de los secuestrados entre los cuales más de 20 tienen ciudadanía argentina.

La feria de arte iba a celebrarse en Jerusalén, del 9 de noviembre al 28 de diciembre pero desde la organización decidieron reversionarla con exposiciones en las ciudades de origen de los artistas que iban a integrarla: Roma, Turín, Londres, Buenos Aires, Los Ángeles y Nueva York. La muestra "Y estos son los nombres" expondrá el concepto "Tzon barzel" (Bienes intangibles) en cada lugar con una instalación sobre paredes de color negro de 40 metros de largo y 3,5 de alto y escritos en aerosol con los nombres de las víctimas y el mismo registro estético de los carteles que recuerdan el atentado a la AMIA.

Como parte de la muestra, se exhibe el conmovedor video "Sabemos", en el cual 31 familiares de personas que fueron asesinadas en el atentado a la AMIA exigieron la urgente liberación de los rehenes secuestrados y apoyaron a todas las familias dolientes por la masacre de Hamas.