Novecientas setenta son las denuncias por violencia familiar o de género se registraron durante el primer semestre de 2016, de los 3185 expedientes que ingresaron al Fuero de Familia neuquino de la Primera Circunscripción encabezada por Neuquén capital. Al cabo de ese período, unas 1620 mujeres de toda la provincia denunciaron situaciones de violencia de género, confirma la investigación “Violencia de género: la batalla diaria de las neuquinas”, de Carolina Diocare. Otras 340 denuncias se radicaron en la Tercera Circunscripción del Fuero de Familia, que encabeza la localidad de Zapala: en 2015 la cifra ascendió a 575. “Es a las víctimas a quienes la sociedad les pregunta qué hicieron, mientras intentan encontrar en su escote, en el corte de su pollera o en su vida personal una respuesta, que no son más que sus propios prejuicios”, advierte Diocare. “Porque sus parejas o ex no son los únicos que las violentan, con ellos no alcanza; la sociedad también.”