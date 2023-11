Otra vez entraron a robar en un colegio porteño. La Escuela Nº 9 Genaro Berón de Astrada del barrio de Palermo sufrió este martes el robo de 64 computadoras en el tercer hecho de este tipo que la comunidad educativa denuncia en menos de un año y medio: ya son más de 300 las notebooks robadas en ese lapso en el establecimiento. La particularidad de esta ocasión fue que los ladrones se llevaron los aparatos del "aula segura" del colegio, uno de los espacios que el Gobierno porteño comenzó a crear en las escuelas en el último año para evitar, precisamente, los robos. Las familias realizaron un aplausazo para pedir que se garantice la seguridad en el colegio.

"Entraron a la escuela en la madrugada del martes y se robaron 64 computadoras. No sabemos por dónde entraron porque la escuela podría definirse como un colador: pueden entrar por ventanas de cualquier parte del edificio", contó a la prensa Diego Martínez Madrid, de la cooperadora del colegio, en el aplausazo que las familias realizaron este miércoles por la mañana. La protesta comenzó a las 8 de la mañana, cerca del horario de ingreso de los chicos y chicas al colegio ubicado en El Salvador al 4037, entre avenida Medrano y Francisco Acuña de Figueroa.

La escuela en cuestión es parte del plan "espacios seguros" que el Ministerio de Educación porteño lanzó este año con la creación de espacios con seguridad reforzada para guardar elementos de valor de 147 establecimientos de la Ciudad. Con los reclamos de la comunidad tras los robos sufridos anteriormente, la Berón de Astrada fue incluida dentro de esa lista de escuelas y cuenta actualmente con un "aula segura" que no parece haber tenido un gran éxito ya que de allí se extrajeron las 64 notebooks del Plan Sarmiento robadas este martes. Fueron los directivos del colegio quienes encontraron la puerta del "espacio seguro" forzada.

"Una de las cuestiones que reclamamos el año pasado era que se genere el aula segura para guardar las cosas de valor. Se creó el espacio, se puso un cartelito que dice que es una 'escuela segura', pero es solamente un aula con alarma, nada más", advirtió Martínez Madrid sobre el aula del robo. "No reforzaron la seguridad de la puerta ni la enrejaron, por lo que se puede ingresar a la escuela, forzar la puerta, que se dispare la alarma y, cuando viene el móvil policial, los ladrones ya se fueron", agregó el integrante de la cooperadora que confirmó que la alarma sonó pero la policía no llegó a tiempo.

Desde la cartera educativa porteña ratificaron a este diario la información de que las notebooks fueron robadas del aula segura: "Los carros con las computadoras se encontraban dentro del espacio seguro", afirmaron, aunque señalaron que ese espacio contaba "con cerradura, alarma y cámaras", cuyas imágenes serán extraídas para la investigación a cargo de Silvana Russi, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº43. También señalaron que representantes del Ministerio ya fueron al colegio a relevar el material robado "para poder reponerlo y para realizar los arreglos necesarios de la puerta violentada".

En efecto, las familias señalan que, en los hechos delictivos anteriores, la reposición de las computadoras no se demoró y pudieron contar con los reemplazos necesarios. Sin embargo, subrayan que esa no es la solución al problema sino que se deberían garantizar las medidas necesarias para que no ocurran más robos: "Las notebooks las reponen bastante rápido, pero la idea es que no pase. Uno de los pedidos concretos es que se mejore la seguridad del perímetro de la escuela. No se instalaron cámaras en la calle ni una consigna policial en la cuadra", sostuvo Martínez Madrid.

A fines del año pasado, antes de la inauguración del "aula segura", la escuela ya había sufrido dos hechos similares pero con consecuencias materiales mayores. El primero ocurrió en septiembre, con 70 notebooks robadas, y el siguiente a fines de noviembre, con 185 computadoras extraídas. Entre los tres robos sufridos en poco más de un año, la comunidad educativa ya perdió 319 aparatos del Plan Sarmiento.

Luego de los hechos de fines de 2022, las familias también se habían organizado para realizar diversas jornadas de protesta en reclamo de seguridad. En esa ocasión llegaron a juntar más de 500 firmas en apoyo a un pliego de exigencias que, además de la creación del "aula segura", incluía el pedido de un circuito de seguridad perimetral en torno al establecimiento, de un relevamiento de puntos inseguros, el refuerzo de medidas de seguridad en el edificio, la colocación de cámaras en las cuadras adyacentes a la escuela y la asignación de personal policial específico para custodiar el edificio durante la noche y fines de semana.

El pliego también incorporaba un reclamo que comparten varias escuelas de la Ciudad que vienen sufriendo hechos de este tipo: la designación de un casero o sereno para la institución. En el "aplausazo" de este miércoles, Martínez Madrid subrayó que la Berón de Astrada "no tiene sereno" y recordó que "la mayoría de las escuelas de la Ciudad ya no tienen más casero o sereno, los fueron retirando y no los reemplazaron". El hombre sostuvo en este sentido que "todas las semanas recibimos noticias de otras escuelas en las que roban computadoras". En efecto, en los últimos meses se denunciaron robos en diversas escuelas como la N°6 del barrio de Boedo, la N°10 de Belgrano y la N°21 de Saavedra.