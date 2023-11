Más de 2,5 millones de personas que cobran el refuerzo para trabajadores informales ingresarán a partir del próximo lunes en el Programa Compre Sin IVA a través de los consumos que realicen con sus tarjetas de débito, informó la Anses.

El reintegro se realizará por la compra de productos que forman parte de la canasta de alimentos, medicamentos, higiene personal y limpieza del hogar, con un tope mensual de hasta 18.800 pesos.

"En términos del consumo, el reintegro representa el 11 por ciento de lo que los usuarios gastaron en la canasta y la medida regirá hasta el 30 de diciembre y, de ser convertido en ley, se implementará de manera definitiva", señaló la Anses a través de un comunicado.

Del total de trabajadores que cobran el refuerzo, 841.162 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 219.119 a Santa Fe, 172.091 a Córdoba, 137.754 a Tucumán, 132.218 a Santiago del Estero; 131.309 a Chaco; 119.593 a Salta; 116.876 a Mendoza; 108.123 a Corrientes; 96.853 a Misiones; 79.958 a Entre Ríos; 64.768 a San Juan; 57.639 a Formosa; 55.201 a Jujuy; 52.831 a la Ciudad de Buenos Aires; 32.781 a San Luis; 31.390 a Río Negro; 28.182 a La Rioja; 27.844 a Catamarca; 20.161 a Chubut; 20.061 a Neuquén; 13.313 a La Pampa; 7423 a Santa Cruz y 3165 a Tierra del Fuego.

En cuanto al reparto etario, un 26 por ciento de las solicitudes se distribuyen entre personas de 18 y 24 años; 17 por ciento entre 25 y 29 años; 12 por ciento entre 30 y 34 años; 9 por ciento entre 35 y 39 años; 8 por ciento entre 40 y 44 años; 8 por ciento entre 45 y 49 años; 8 por ciento entre 50 y 54 años; 7 por ciento entre 55 y 59 años y 4 por ciento entre 60 y 64 años.

En cuanto a la distinción de género, el refuerzo fue solicitado en un 70 por ciento por varones y en un 30 por ciento por mujeres.

“Desde que Compre sin IVA se puso en marcha, 16 millones y medio de personas ya recibieron el reintegro, lo que equivale a operaciones por más de 128 mil millones de pesos y devoluciones por más de 26.500 millones de pesos. En términos del consumo, el reintegro representa el 11 por ciento de lo que los usuarios gastaron en la canasta”, precisó el organismo que conduce Fernanda Raverta.

Compre sin IVA

El programa “Compre sin IVA” entró en vigencia a mediados de septiembre. Devuelve a los compradores el Impuesto al Valor Agregado aplicado sobre la compra de insumos de primera necesidad, siempre y cuando se paguen con tarjetas de débito bancarias. El plan tiene tres objetivos: fomentar el consumo, ayudar a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y promover la bancarización y formalización del sistema.

El programa estaba destinado inicialmente a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, beneficiarios de asignaciones universales por hijo o por embarazo, monotributistas y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el salario mínimo, vital y móvil (es decir, 708.000 pesos brutos mensuales).

Para conocer quiénes son beneficiaros del programa, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó un sistema en su página web donde hacer la consulta. El trámite se realiza con el número de CUIL/CUIT.

El beneficio no es excluyente y se acumula a las promociones de bancos, porque es sobre lo que se paga en el ticket final. También es acumulable con otro tipo de beneficios, como los de la Cuenta DNI del Banco Provincia (Bapro) de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, el reintegro se aplica por beneficiario, por lo que si se posee, por ejemplo, dos tarjetas, no se contará con el doble del beneficio.