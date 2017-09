Manu, David y el Matador

El basquetbolista Emanuel Ginóbili, figura de la NBA, el ex tenista cordobés David Nalbandian, y el ex futbolista Mario Kempes elogiaron ayer al tandilense Juan Martín Del Potro tras su enorme victoria sobre el suizo Roger Federer en los cuartos de final del US Open. “Vaaaaaamos Delpooooooo!” twiteó Ginóbili, antes de que el tandilense consumara su victoria, y una vez concretada añadió “Qué monstruo sos Delpooooooo!! (y como lo quiero a Roger también!). “Grande Juan, felicitaciones !!!”, fue el mensaje en twitter del Rey David, quien observó el partido desde Unquillo. Otro cordobés, el Matador Kempes, escribió también por las redes sociales: “Dos, o tres, con el corazón de Delpo en la Selección no tendríamos muchos problemas ni críticas en contra”.