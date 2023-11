The Eras Tour llegó a la Argentina en medio de la tensión por el balotaje presidencial entre Javier Milei (LLA) y Sergio Massa (UxP). En este contexto, la campaña que iniciaron días atrás las fanáticas de Taylor Swift en contra del candidato de ultra derecha se materializó desde este jueves a través de carteles repartidos por el barrio porteño de Nuñez con frases como “Swiftie no vota Milei”.

A fines de octubre surgió la agrupación "Swifties Contra LLA", que se proclamó en contra de Milei a través de un comunicado difundido en X (ex Twitter). "Milei es Trump", remarcaron las admiradoras de la célebre artista.

Se remitían al documental Miss Americana (Netflix), que muestra el momento en que Swift decidió asumir una voz política pública contra Donald Trump y Marsha Blackburn, la senadora antiderechos de Tenesse (donde la artista se crió), con un discurso de defensa de las diversidades y la conquista de derechos.



Por esto, las "swifties" explicaron: "(Milei) representa un peligro, principalmente para las mujeres y diversidades".

En tanto, este jueves, quienes caminaban por el barrio porteño hacia la cancha y hacían las filas correspondientes de cada sector se encontraron con creativos carteles en contra del ultra liberal y de apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Por ejemplo, usaron el título de una canción de la estadounidense, "We are never ever getting back together" y lo cambiaron por "We are never ever getting back to Menem" (Nunca más volveremos a Menem), en relación al ex presidente argentino que condujo las políticas neoliberales de fines de los ochenta y principios de los noventa.

Asimismo, las jóvenes, que intercambiaban pulseritas con frases de canciones hechas con mostacillas, también compartían algunas con las siglas "UxP 2023" y los colores celeste y blanco.

"No podemos no dar batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar batalla para que la derecha no gane en su país", expresaba el fandom en Twitter días atrás en su documento, donde citaron a la figura que admiran para concluir: "tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia".

La campaña anti Milei que encabezan las fans de Taylor Swift escaló mucho, al punto que se transformnó en una noticia publicada en The Guardian: "Fanáticos de BTS y Taylor Swift contra Javier Milei y su compañera de fórmula", tituló el diario inglés.

