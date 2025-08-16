Se celebra un nuevo Día de las Infancias, y las propuestas culturales se despliegan por distintos puntos de la ciudad. Al aire libre o en espacios cerrados, y para todas las edades, habrá teatro, música, exposiciones y talleres para compartir este fin de semana en familia.

En el Parque Los Andes (Corrientes y Jorge Newbery, Chacarita), habrá dos zonas de actividades para disfrutar el domingo. Se presentarán Los Cazurros y DJ Villa Diamante, y se darán talleres enfocados en la creatividad y la imaginación: una experiencia alternativa de robótica para niños y niñas de 6 a 12 años, que propone una nueva mirada sobre la educación a partir de objetos obsoletos, y Libritos Zigzag (de 4 a 10 años), que promueve la colección de miniaturas. La propuesta tendrá también una “Hora Calma” como parte de la programación inclusiva para chicos neurodivergentes. La jornada se extenderá de 12 a 17. El Parque de la Ciudad de Villa Soldati, a su vez, abre todo el finde de 10 a 17. Habrá shows infantiles y musicales, un patio gastronómico y espacios verdes para hacer picnic. Además, se suman una pista de patinaje, camas elásticas, una rueda de la fortuna y, de la mano de Ciudad Verde, varios desafíos para aprender sobre la importancia de reciclar.

En el Centro Cultural San Martín (Paraná 310), se proyectará Quinografía, el documental sobre la vida de Quino, este sábado a las 18. La película cuenta con testimonios inéditos del autor, de su familia y amigos, y narra cómo nacieron sus personajes más queridos. En el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU, Av. de los Italianos 851), el domingo a las 15 se presentará la obra de títeres La coleccionista de palabras, sobre una niña que descubre el poder transformador del lenguaje. Y a las 16, Arte Andarín coordinará un taller de arte colectivo para crear e imaginar en familia. Entradas en https://entradasba.buenosaires.gob.ar

Jack Distortion, títere rockero en The Roxy.

La oferta teatral también trae opciones. El Complejo Teatral de Buenos Aires continúa con una propuesta de títeres a cargo del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín: Alejandra y los mundos, espectáculo que se presenta en el Teatro Regio (Córdoba 6056) el sábado 16 a las 16. Con dirección de Analía Fedra García, e inspirada en el universo literario de la novelista y poeta argentina María Granata, la obra cuenta la historia de Alejandra, una niña que se embarca en una aventura por diversos países acompañada junto a sus amigos y simpáticos animales. Y en el Centro Cultural 25 de Mayo (Triunvirato 4444), se presentará la compañía sueca Unga Klara con Guardianes de los dioses, una obra que indaga en el vínculo de las infancias con el mundo de los adultos. La entrada es libre con reserva previa en Entradas BA y en la boletería del teatro, y las funciones se realizarán el sábado 16 a las 11 y el domingo 17 a las 16. La agenda completa de la Ciudad puede consultarse en: https://buenosaires.gob.ar/secretariadecomunicacion/descubrirba/dia-del-nino-en-la-ciudad

El Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348) tiene su propia agenda. El sábado 16 a las 16, se realizará una función despedida de Vivitos y Coleando, el clásico de Hugo Midón y Carlos Gianni, en su nueva versión producida por Galaxias Creativas y protagonizada por Osqui Guzmán, Flavia Pereda, Julián Pucheta y un gran elenco. Y el domingo 17 tendrá lugar un gran Festival Familiar, con dos espectáculos imperdibles: Cuentopos de Gulubú, un viaje poético y musical que recorre el universo de María Elena Walsh para toda la familia, a las 15, y Monster Buu Band, un show lleno de rock, pop y funk, a las 17. Además, desde las 14, el jardín del auditorio se transformará en un espacio de juegos, talleres y propuestas creativas gratuitas para que las familias puedan disfrutar antes y entre funciones. Las entradas se consiguen en Ticketek.

Por su parte, en Ciudad Cultural ⁠Konex (Sarmiento 3131), se presenta Misión Planeta Tierra, una propuesta teatral participativa e inmersiva para descubrir los secretos del Planeta. La función se realiza este sábado 16 a las 16, y está recomendada para niños y niñas de 7 a 11 años. Entradas en: https://entradas.cckonex.org/event/usted-esta-aqui-presenta-mision-planeta-tierra

Alejandra y los mundos.

Con entrada gratuita, en el CCK (Sarmiento 151), el sábado 16 y domingo 17 a las 17, se podrá ver Irene y el príncipe preguntón, de Mariano Taccagni, una versión libre, musical y para toda la familia del clásico de Federico García Lorca La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Y el mismo día, a las 19, en el Auditorio Nacional se ofrecerá un concierto sinfónico coral de videojuegos. Con más de 140 músicos en escena, la Orquesta Corear, junto con el Coro de Jóvenes Lagun Onak y el Coro del Club Atlético Boca Juniors, harán un homenaje a las bandas sonoras más icónicas del mundo gamer, con visuales en pantalla y videomapping en tiempo real.

El domingo a las 15, se suma otra obra musical: Las canciones de tu infancia, que propone un viaje por las canciones de Julieta Magaña, Pipo Pescador, Gaby, Fofó y Miliki y María Elena Walsh. Mientras, continúan en el centro cultural los homenajes a Walsh. El sábado y domingo de 14 a 20, se podrá visitar en el segundo piso El camino de Manuelita, una propuesta inmersiva que combina escenografías interactivas, proyecciones audiovisuales y elementos sonoros, y el sábado y domingo de 15 a 19, se presenta Juguemos en el Reino del Revés, un espectáculo para divertirse con las canciones y los personajes entrañables de la reconocida compositora infantil. Las actividades con cupo limitado, requieren retiro de entradas (dos por persona), que se entregan en boletería desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala. Para más información: https://palaciolibertad.gob.ar

Guardianes de los dioses.

Los museos también abren sus puertas con múltiples propuestas gratuitas. En el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600), se podrá participar de La carta de Josefa, un taller para público infantil donde los chicos podrán jugar a ser investigadores del museo para reconstruir la historia de la donación de los muebles del dormitorio de San Martín. Con entrada libre y gratuita, la actividad se realizará este sábado 16 a las 15. Y en la Colección Histórica del Traje Argentino (Chile 832), el domingo 17 a las 15, grandes y chicos desde los 5 años podrán sumarse a Mil historias, una invitación a jugar con sellos, combinando colores y formas para crear una historia. La entrada es gratuita, sin reserva previa. Y en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902), el domingo a las 16, los más chicos podrán recorrer el palacio para descubrir sus tesoros y saber más acerca de su historia y su patrimonio. La actividad está sugerida a partir de los 5 años. Y la entrada es gratuita, sin inscripción previa.

En MUNTREF, el Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF, que tiene su sede en el Hotel de Inmigrantes (Av. Antártida Argentina, entre Migraciones y Buquebus), se podrá visitar Let's Play. Juguemos en el mundo, una muestra interactiva gratuita para toda la familia en la cual se exponen obras de 30 artistas de todo el mundo. Con entrada libre y gratuita, y sin reserva, el sábado y domingo de 11 a 18 esta propuesta incluye juegos, música, desafíos, historias, banderas para armar y propuestas para moverse y tocar. Ideal para chicos desde los 6 años. Allí también, el domingo a las 16, se suma Elige tu propia aventura, un recorrido por diferentes estaciones lúdicas para activar sonidos, hacer esculturas, intervenir el espacio y jugar en ronda, pensado para chicos y chicas a partir de 5 años.

Vivitos y coleando.

Por otro lado, el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (Ángel Gallardo 490) convoca a las familias con un plan original. El sábado de 14.30 a 18.30, se realizará la actividad Exploradores del mar, donde niños y niñas podrán crear y dejar su dibujo para homenajear a los científicos del CONICET que durante varios días transmitieron en vivo su exploración del fondo del Mar Argentino. Los dibujos serán parte de un mural colectivo en el Museo. Y el mismo sábado a las 16, se podrá escuchar un concierto de la Banda de Vientos Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, con un repertorio compuesto por las canciones de grandes películas, como La Bella y la Bestia, Gladiador y Jurassic Park, entre otras. La actividad está incluida con la entrada al Museo. Además, en la tienda se puede acceder al merchandising oficial del CONICET con mini réplicas de las especies halladas en la expedición submarina, entre ellas la famosa estrella de mar que se volvió viral.

Las opciones musicales tampoco faltan. En el Teatro El Alambique (Griveo 2350), el sábado 16 a las 16, se presenta Vuelta Canela con su show Queridas canciones. El grupo integrado por Lua, Filomena, Gora y Tizán compartirá un repertorio que incluye los temas que han conquistado a varias generaciones, convirtiendo a la compañía en referente en el ámbito escolar y familiar. Las entradas se adquieren en: https://www.alternativateatral.com/obra96747-vuelta-canela-queridas-canciones

Y en The Roxy (Niceto Vega 5542), el domingo 17 a las 15, se presentará Jack Distortion, el títere rockero que vuelve a Buenos Aires con un concierto único para hacer bailar a grandes y chicos con grandes éxitos del rock y el metal. Entradas en: https://www.allaccess.com.ar/event/jack-distortion-especial-dia-de-la-niez

El sábado 26

Festejos en el ECuNHi

Ana Iniesta se presentará en el ECuNHi.

La diversión no se agota este fin de semana. El Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la ex Esma (Av. del Libertador 8151), tendrá su propia jornada para festejar el Día de las Infancias el sábado 23 de agosto desde las 15.30. La entrada es libre, con un bono contribución voluntario (no excluyente). Y lo mejor de todo: ¡no se suspende por lluvia! Bajo el nombre Potencia Niña, grandes y chicos podrán disfrutar de un ciclo de música en el Auditorio. Allí, podrá verse Derechos perdidos, espectáculo que contará con la participación del sociólogo Santiago Morales, las payasas Nidea y Pokita Pocket, Ana Iniesta y la Banda de la Luna, Teresa Usandivaras y Los Tamborcitos del EcuNHi. En el Hall Central, por otro lado, estarán los Susurrantes Solidaries del ECuNHi y el Espacio Suflaifla. Además, habrá talleres literarios -junto a Boliche Rodante y la Juglaresa libros- y de tejidos -con Luna Lunar- y una feria de libros. Con el objetivo de homenajear y empoderar a las niñeces, Potencia Niña propone un encuentro intergeneracional que piensa, canta y baila, pero que también invita a reflexionar sobre los derechos de los más chicos.