A esta altura, no hace falta afirmar que Taylor Swift, la cantante estadounidense que este jueves, viernes y sábado toca en Argentina por primera vez en sus 17 años de carrera, despierta pasiones en todo el mundo. Lo que sí es posible explicar a quienes aún hoy mantengan dudas es el motivo por el cual una mujer de 33 años que se dedica al pop y al country bate récords musicales, llena estadios, gana millones, y es admirada a gran escala.



Desde su nacimiento como artista, Swift acompañó con su música y sus letras sobre amores y desamores a miles de jóvenes. Pero, además, no fue ajena a los problemas que conlleva ser una artista femenina en una industria musical patriarcal, a la que desafía y expone desde su temprana juventud.

Taylor Swift tocará en Buenos Aires el 9, 10 y 11 de noviembre. Imagen: @4k_taylorr.

Estas demostraciones de talento, de compromiso cultural y político, y de resistencia, entre otros factores, hacen que Taylor despierte admiración y respeto en viejas y nuevas generaciones de oyentes.

Quién es Taylor Swift

Una granja de plantaciones de árboles de Navidad en el estado de Pensilvania fue el escenario donde Taylor Swift, nacida el 13 de diciembre de 1989, se crió en con sus padres y su hermano.

Su carrera profesional comenzó a los 14 años, en la ciudad estadoundense de Nashville donde se mudó con su familia cuando eligió dedicarse a la música country, influenciada por la música en Shania Twain, principalmente.

Tras presentarse en distintos festivales musicales donde intepretaba versiones de temas de otros artistas, decidió sacar a la luz sus propias composiciones, algunas de ellas escritas a los 12 años, según contó en entrevistas.

Un show de Taylor Swift a los 16 años. (Imagen: captura de pantalla de YouTube)

De esta manera, desde muy temprana edad, logró firmar con la compañía discográfica Big Machine Records, convirtiéndose en la artista más joven contratada por Sony/ATV Music Publishing House.

Su primer álbum de música country, Taylor Swift, fue publicado en octubre de 2006, y saltó al número 5 de las listas en sus primeros días, permaneciendo en el lugar por 157 semanas consecutivas. Tumblr era el blog donde un incipiente fandom "swiftie" intercambiaba opiniones sobre sus canciones. Hoy día, son estos nativos de redes sociales quienes investigan y difunden con pasión cada movimiento que hizo, hace y hará la cantante.

La cantautora estadounidense lanzó 10 discos en toda su carrera, de los cuales regrabó cuatro. Imagen: @4k_taylorr.

Durante la transición de ser una adolescente a una adulta, y tras enamorarse y desenamorarse en muchas ocasiones, grabó Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) y Midnights (2022). Cada uno de ellos representa una etapa diferente de su vida: cuentan historias del corazón, de crecimiento personal, de reflexiones políticas y feministas, y mucho más.

No solo compone sus canciones, también es productora de varios de sus discos y sus conciertos e incluso incursionó en la dirección de sus propios videoclips.

Además de la música, tuvo algunas participaciones en películas, primero como actriz secundaria y luego con papeles protagónicos.

Swift vendió más de 100 millones de álbumes y ganó el álbum del año en los Grammy 2021 por Folkore, convirtiéndola en la primera mujer en ganar la categoría tres veces. Sus victorias anteriores llegaron en 2010 por Fearless y 2016 por 1989.



En 2022 se convirtió en la primera artista en la historia en ocupar de manera simultánea los 10 primeros puestos del ranking Hot 100 que hace 64 años elabora la revista Billboard. Además, ese mismo año, recibió un doctorado honoris causa en Bellas Artes de parte de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés) por su influencia y legado musical en casi 15 años de carrera profesional.



Este año, por si fuera poco, se volvió la primera artista femenina en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify.

Compromiso político y feminista

Durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008, la cantante apoyó la campaña "Every Woman Counts", dirigida a involucrar a las mujeres en el proceso político, y fue una de las muchas estrellas del país que grabó un anuncio de servicio público para el voto.

Taylor Swift es una de las mujeres más ricas y famosas del mundo. Imagen: @4k_taylorr.

Asimismo, cuando tenía 19 años, Taylor vivió un hito en la construcción de su personaje: la humillación pública que significó que el mega famoso rapero Kanye West la interrumpiera al recibir el premio MTV como mejor video femenino (gracias a su sencillo "You Belong with Me"), para decir que Beyoncé lo merecía más que ella. Desde entonces, varias artistas la apoyan por lo que significó esta demostración de machismo ante los ojos del mundo.

En tanto, su compromiso político trascendió las fronteras cuando en 2018 criticó a los candidatos republicanos en su estado natal de Tennessee -apuntando directamente al ex presidente estadounidense Donald Trump- e instó a las personas a votar por sus oponentes demócratas. Es por esto que hoy en día las "swifties" llaman a votar a no votar por Javier Milei, comparándolo con el referente republicano yankee.

Taylor Swift regraba sus discos: ¿qué significa "Taylor's Version"?

Además de ser reconocida en todo el mundo por su talento musical, Taylor Swift es respetada en la industria por haberse enfrentado ante las grandes compañías y magnates que controlan la música de sus artistas.

Todo comenzó cuando la naciente artista firmó su primer contrato con Big Machine Records, con vigencia hasta el 2018. Al finalizar ese trato, la disquera tenía en su poder los derechos de las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes.

La cantante destacó durante años que siempre participó de manera activa en cada etapa del desarrollo de su música, ya sea la composición, la producción y la distribución de sus discos. No obstante, el problema surgió cuando el sello discográfico fue adquirido por Ithaca Holding.

Taylor Swift regrabó su disco "Speak Now" de 2010 y otros tres álbumes.

Esta empresa pertenece a Scooter Braun, quien además de ser mánager de famosos como Kayne West y Justin Bieber, es uno de los grandes enemigos de Taylor. Según la propia artista, en el pasado el magnate desvalorizó su trabajo y la acosó.

Braun no le permitió comprar su antigua música, lo que quiere decir que todas las reproducciones de las primeros seis discos de Taylor Swift en las plataformas incrementan las ganancias del titular de Ithaca Holding. Es por esto que la cantautora decidió regrabar toda su discografía para tener bajo su poder todos los derechos de su música.

Entonces, cuando un usuario de Spotify o cualquier otra plataforma escuche una canción que lleve en su título "Taylor's Version", estará escuchando una reversión que beneficiará a la autora de esa obra, y no a su principal adversario.

La artista sufrió ataques de productores y colegas durante su carrera profesional. (Imagen: @4k_taylorr)

Hasta la fecha, Taylor Swift regrabó cuatro de sus álbumes: Red, Fearless, Speak Now y 1989. Faltan dos discos por ser regrabados: Reputation y su álbum debut, Taylor Swift. Sus últimos álbumes, Midnights, Evermore, Folklore y Lover, fueron publicados bajo su nuevo sello discográfico, que le permite tener derecho sobre su música, por lo que no serán regrabados.



A través de sus redes, la compositora realizó una campaña para que sus fanáticos consumieran sus regrabaciones, ya que consideraba que era su derecho ser retribuída por la música que verdaderamente le pertenecía.