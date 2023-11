La cantante estadounidense Taylor Swift llega esta semana a la Argentina por primera vez en el marco de los conciertos con entradas agotadas que realizará este 9, 10 y 11 de noviembre en el estadio de River. Sus admiradores, conocidos como "swifties", cuentan las horas para conocer a su ídola, y algunos ya rastrean cualquier tipo de información relacionada con su paso por Buenos Aires: ¿A qué hora aterrizará y en qué aeropuerto? ¿Dónde se hospedará? ¿Cómo será su itinerario durante estos tres días? ¿Saldrá a pasear por la ciudad?

No todos los fans están de acuerdo con averiguar y difundir información sobre el itinerario de la artista pop y country en Argentina, ya que, según afirman en las redes, la celebridad es muy reservada con su intimidad y no le gusta sentirse invadida por grandes multitudes. Sin embargo, pese a sus intenciones, algunas datas ya comenzaron a viralizarse en el último tiempo.

Algo seguro es que Buenos Aires será la primera ciudad que la cantautora de 33 años visite de Latinoamérica gracias a The Eras Tour y luego dará seis conciertos en Brasil (tres en Rio de Janeiro y tres en San Pablo). Por lo tanto, la cantante respirará aire rioplatense desde este jueves hasta el sábado. O quizás, incluso desde este miércoles.



Desde hace un tiempo, la cuenta de Instagram "taylorswiftjets" rastrea el supuesto recorrido que la ganadora de 12 premios Grammy y 40 American Music Awards realiza en sus jets privados.

El recorrido que Taylor Swift realizaría desde Estados Unidos a la Argentina esta semana. (Imagen: Instagram @taylorswiftjets)

En este sentido, según señalaron recientemente, Swift aterrizaría este miércoles en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, tras haber despegado ocho horas atrás desde la ciudad estadounidense de Nueva Jersey y haber realizado una escala en Florida.



Otro usuario de X, en tanto, usó la página web de FlighRadar24 para calcular en cuánto tiempo llegará Taylor Swift al aeropuerto bonaerense, y el miércoles por la mañana atravesó el espacio aéreo argentino.

En medio de la taylormanía, se espera que miles de fanáticos de países vecinos lleguen pronto a la Argentina para asistir a sus shows, y la experiencia en su Estados Unidos natal indica que la ocupación hotelera llega a su pico en cada ciudad donde la artista pone un pie.

Entonces, ¿dónde dormirá Taylor Swift en Buenos Aires? Aunque no hay información confirmada al respecto, una de las creencias que cobran mayor fuerza en estas horas apuntan al Hotel Four Seasons, ubicado en el barrio porteño de Retiro, donde suelen hospedarse la mayoría de las estrellas internacionales.

Los bailarines de Taylor Swift, ya en Buenos Aires

Asimismo, algunas personas comenzaron a seguir los recorridos y las señales que dejan en las redes sociales los bailarines de la cantante por Buenos Aires, quienes llegaron a comienzos de esta semana.

Respecto a los conciertos de The Eras Tour por Buenos Aires que comienzan este jueves: una foto difundida esta semana por la usuaria de Twitter "FlorAfterGlow" reveló el cartel oficial de River sobre los horarios en los que se organizará cada show: desde las 16 se abrirán las puertas para el ingreso de los fans; luego, a las 19, será el momento del show soporte del artista local, que según confirmó DF Entertainment, será Louta; 40 minutos después, será el turno de escuchar a la artista internacional Sabrina Carpenter; y finalmente, a las 20.45, los swifties verán salir al escenario a su amada artista por primera vez.

Horarios de Taylor Swift en River. (Imagen: Twitter @afterglowflor)

Cómo será el show de The Eras Tour en River

"The Eras Tour" es el nombre con el que Swift nombró a la gira que realiza desde marzo en Estados Unidos, y que desde agosto inició su recorrido por México, Argentina y Brasil. El nombre se debe a que la cantautora busca "que todas las Taylors atiendan el teléfono" y representar en la gira todas sus etapas, es decir, incluir todos los álbumes que lanzó hasta la fecha.

"Será un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)", describió la música en noviembre pasado, ni bien dio el aviso en sus redes sociales. Desde sus inicios, la artista demuestra una sorprendente celeridad para componer música y escribir letras genuinas que comunican al oyente las más variadas historias y emociones. Los discos Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), y Midnights (2022) son sus grandes logros y cada uno representa una etapa diferente de su vida.

"The Eras Tour" es la primera gira que realiza Swift desde la "Reputation Stadium Tour" en 2018, ya que cuando iba a comenzar su "Lover Fest 2020", se canceló antes del inicio por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, la artista se dedicó a sacar sus últimos tres álbumes de estudio y a regrabar Fearless y Red (que vienen con bonus tracks) en 2021.

Para su gira sudamericana, Taylor Swift invitará a la cantante y actriz Sabrina Carpenter para telonear sus grandes espectáculos.

Qué canciones canta Taylor y cuánto dura el show

Según lo que se sabe hasta el momento por las fechas que realizó en Estados Unidos, la cantante interpreta alrededor de 44 canciones en 192 minutos -poco más de tres horas-, especificó la revista Variety.

Asimismo, la artista informó al iniciar su gira en marzo pasado que incluiría en cada uno de sus espectáculos dos canciones acústicas sorpresa de forma aleatoria.

Con 10 álbumes en su haber, Swift había expresado que tenía suficientes canciones como para cubrir los 52 shows del tour norteamericano sin repetir ningún tema.

No obstante, aclaró que en caso de sentir que "no lo había dado todo" en alguna de ellas, podía llegar a repetir. Así ocurriría con "Clean": Taylor señaló en un comentario de un video de TikTok que podría haber tocado la canción de un modo "mejor, en un tono más alto".

"We never go out of style": todos los cambios de look y outfits

Por si fuera poco, por la relevancia local e internacional de su gira musical internacional, la artista sorprende a sus fans con 16 vestuarios diferentes elaborados por diseñadores de alta costura para representar cada "era" de su carrera.

Un traje de dos piezas color verde esmeralda diseñado por Roberto Cavalli. (Foto: @Roberto_Cavalli)

Entre los trajes destacados se encuentran unos bodys a puro brillo de Versace y prendas del diseñador dominicano Oscar de la Renta y del italiano Roberto Cavalli.

Taylor Swift en River: cómo se ve el escenario desde los distintos sectores

Cómo se verá a la artista cuando se presente en el escenario desde los distintos sectores del estadio de River Plate fue una de las grandes preocupaciones de los fanáticos argentinos a la hora de sacar las entradas. Sobre todo, cuando salió a la luz que tanto en Estados Unidos como en los países latinoamericanos se venderían localidades "con visión restringida", por detrás del escenario. ¿Qué sentido tiene esto?

Resulta que la autora de "Delicate" presenta en sus giras un escenario especial alargado para que nadie se pierda la oportunidad de verla en vivo y de disfrutar del show -es decir, que la visión de la cantante está bien cuando se encuentra al frente de la escena-.

Al clásico escenario casi rectangular que se ubica al fondo, entre parlantes y pantallas, la producción del espectáculo añadirá un largo pasillo, al que le sucede una segunda base con forma de rombo, al que le sigue otro pasillo, y que concluye en una tercera y última base rectangular. Esto se puede comprobar desde el sitio web de All Access, el encargado de vender los tickets del show.

Los sectores donde Taylor Swift interpretaría sus canciones. (Foto: captura de pantalla de Twitter @agbsunrise)

En tanto, una usuaria de Twitter, @agbsunrise, realizó un mapa de los sectores en los que la artista interpretó cada canción para el Eras Tour, según la experiencia estadounidense.

Se puede apreciar que, en el primer sector del fondo, la cantautora daría lugar a canciones como "The Man", "Tolerate It", o "Invisible String", entre otras; luego, en el primer pasillo, se entonarían las estrofas de "Look What You Made Me Do", "Enchanted", "August", y más; en el rombo y el segundo pasillo es donde cantaría la mayor parte de su repertorio.

Asimismo, sobre el último tramo del escenario, Taylor Swift aprovecharía para cantar el clásico "Love Story" y dos de las canciones acústicas sorpresa diferentes que prometió interpretar en cada show.