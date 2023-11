La mayoría de los encuestadores y consultores en campañas electorales definen el panorama del balotaje con términos como “final abierto”, “paridad”, “difícil pronóstico”. Es cierto que esos mismos consultores afirmaban hace siete días que Javier Milei tenía ventaja sobre Sergio Massa. Es decir que el tigrense, como mínimo, emparejó y hasta pasó al frente. Las encuestas más recientes -Celag, Opina Argentina- ahora dan una luz de diferencia a favor del candidato de Unión por la Patria (UxP). Hay otros sondeos, los que se terminaron al principio de la semana, que siguen dando la ventaja al postulante de La Libertad Avanza (LLA). Casi todos los consultores consideran que el debate de hoy será de máxima importancia, aunque también hay datos que muestran que la mayoría de los indecisos son mujeres, personas de edad media o mayores, de perfil humilde, todas franjas en las que hasta ahora Massa tiene mejores números. Todo indica que, como ocurrió en las PASO y en la elección general, la definición se dará en las últimas 72 horas, cuando los indecisos resuelvan por qué candidato se inclinan.

Leve inclinación a Massa

“Acabamos de redondear una encuesta -detalla Facundo Nejamkis de Opina Argentina-. Sergio Massa 44 por ciento, Javier Milei 42 por ciento. Con 10 por ciento de indecisos y un 4 por ciento que dice que votará en blanco. Los 2 puntos de ventaja de Massa entran dentro del margen de error de cualquier encuesta. Veo un escenario de paridad, levemente inclinado hacia el candidato del oficialismo, pero todavía con un porcentaje de indecisos muy alto. La semana que viene va a ser una semana clave: el debate va a ser muy importante. Y si tomamos en cuenta lo que pasó en la elección primaria y en la elección general, el resultado se termina definiendo en las últimas 72 horas. Así que es de esperar que suceda algo parecido en esta etapa que viene. Veremos a ese 10 por ciento de indecisos tomar una decisión. Es una elección de final abierto, levemente inclinada hacia el candidato del oficialismo, pero no deja de ser una elección en la cual cualquiera de los dos puede terminar siendo consagrado presidente".

Los temas de fondo

Alfredo Serrano Mansilla, al frente del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) dio a conocer esta semana su encuesta, presencial, con 1,4 puntos de ventaja de Massa sobre Milei. Pero Serrano Mansilla remarca las cuestiones de fondo planteadas en su sondeo. Por ejemplo, 55 por ciento de los consultados están a favor de la justicia social, mientras que el 40 por ciento se pronuncia por la libertad individual. El 52 por ciento considera que el dólar blue aumenta por obra de los especuladores y sólo un 40 por acción del mercado; el 60 por ciento afirma que las instrucciones del FMI empeoran más la crisis y el 33 por ciento dice que son la única forma de estabilizar la economía. Como se ve, las posturas de Milei no son mayoritarias, lo que marca -dice Serrano Mansilla- un techo a sus posibilidades.

“Hay una suerte de disputa de temores -analiza el titular de la CELAG-, de miedos. Cuando esta variable tan determinante la preguntamos a un electorado no definido, le tienen mucho más miedo a Milei que a Massa. Luego, respecto al tema en positivo, habrá otra disputa que tiene que ver más con las propuestas, con la capacidad de gobernar. También en eso hay una ligera ventaja a favor de Massa: mayor capacidad de diálogo y articulación, aunque aparece la única variable que juega más en contra, que es el fenómeno inflacionario. Y la otra variable en positivo es el tema de expectativas. El clima de expectativas es una variable muy fundamental en los últimos 10 días de una campaña en balotaje. Lo que hemos aprendido en América Latina: ocurrió con Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ocurrió con Lula y Bolsonaro, que cuando se da un clima de expectativas a favor de que alguien va a ser presidente, en los últimos 10 días, acaba habiendo una suerte de efecto ola en la que quien está más dudoso, indefinido, acaba apoyando a la opción ganadora. Y en este caso, entra la pregunta de quién cree que va a ser presidente: la mayoría piensa que Massa”.

El debate y el bolsillo

Federico Aurelio, de ARESCO, también sostiene que el resultado está abierto. “Primero, porque las diferencias están dentro de los rangos de valores de error de las encuestas. Segundo, porque en un ballotage los movimientos valen doble (lo que uno gana, el otro lo pierde) Y tercero, porque acabamos de ser testigos de dos elecciones que en la última semana tuvieron movimientos importantes. ¿Qué factores pueden hacer que mejore uno u otro? Bueno, hoy tenemos el debate. Difícil que el debate genere un movimiento inmediato, pero quizá va a instalar temas de discusión y justamente ese es un factor esencial en el desarrollo de esta campaña en los días que faltan. ¿Sobre qué ejes la gente va a tomar su decisión? Si es sobre continuidad y cambio, lo beneficia a Milei. Si es sobre gobernabilidad o no gobernabilidad, lo beneficia a Massa. Si es sobre un país que busque la unidad de la dirigencia o de la anticasta. Por eso es que el debate puede ser la guía. Después habrá que ver si Massa logra instalar la incertidumbre que puede generar Milei y su política económica en la búsqueda de realizar los cambios. Porque esos cambios llevan a ajustes del bolsillo, teniendo en cuenta lo manifestado por el propio candidato libertario”.

Aurelio marca un eje que Massa tocó en los últimos tiempos: los factores que inciden en el bolsillo en función de las propuestas de Milei. Cuánto valdrá el boleto de colectivo, de tren, cuánto la nafta, cuánto un tratamiento sin hospital público y cuánto una escuela o una universidad.

¿Peronismo-antiperonismo?

Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) registra una ventaja de dos puntos a favor de Milei. Su óptica es que el libertario cosecha buena parte de los votos de Patricia Bullrich y allí está la clave de la situación, aunque el escenario está abierto.

“El resultado no está para nada definido. El escenario está fuertemente tensionado por la polarización peronismo-antiperonismo. La consigna de Bullrich que planteaba destruir al kirchnerismo, que no funcionó para llevarla por lo menos al balotaje, en la actualidad parece estar brindando sus frutos. Porque la llave de esta elección radica en cómo se distribuirán finalmente el 23 por ciento de los votos obtenidos por Bullrich. Por supuesto que la ventaja inicial va para Milei, que se queda con el 65 por ciento de los votos de Bullrich. Massa sigue creciendo y sigue creciendo porque ha ampliado su fidelidad, pero consigue pocos votos de Bullrich. El debate será fundamental. Milei está cerca de tocar su techo y Massa está ampliando su base de sustentación diferenciándose del kirchnerismo, mostrando que él representa otro peronismo. Puede convencer a indecisos y personas que por ahora piensan votar en blanco. Hay camino por recorrer”.

¿Quiénes son los indecisos?

La titular de Analogías, Marina Acosta, menciona una de las claves de la elección, los indecisos. “Vemos un escenario de paridad con una pequeña ventaja para Massa. Entre los indecisos también vemos paridad pero con un rechazo a Milei. Se trata de un público en el que la media general es más favorable a Massa. Son mujeres, de mayor edad y humildes. Si se activan en su participación serán determinantes para inclinar la balanza”.

En el análisis de la elección general quedó en claro que a Massa lo votaron más mujeres que hombres y que la base de Milei fueron los jóvenes. Todo indica que pesa mucho el maltrato del libertario a las mujeres, sus ejemplos sexuales, el desequilibrio emocional que crea mucha incertidumbre.

La inestabilidad de Milei

Artemio López, de Equis, no sólo pone el acento en los factores políticos sino también en los altos y bajos del candidato libertario. "A pesar de que Massa creció casi 10 puntos entre las PASO y la primera vuelta, mientras Javier Milei permaneció estancado y perdió su condición de primera minoría, el escenario actual no permite afirmar un resultado. Permanecen 10 por ciento de electores sin definir su voto. Así las cosas la actual diferencia favorable a Massa, resulta aún estrecha. Cuatro cuestiones decisivas. Primero: Provincia de Buenos Aires que representa el 38 por ciento del padrón y donde UxP debe obtener una diferencia no menor a la mitad de la que obtuvo en la primera vuelta donde recordemos Massa aventajó a la segunda minoría por 18 puntos, antes de la ruptura de JxC. Segundo: Córdoba, provincia que aporta el 11 por ciento del padrón donde Milei triunfara por 20 puntos sobre Massa antes de la ruptura de JxC. Cabe acotar que el candidato de UxP viene duplicando su intención de voto elección tras elección en la provincia mediterránea y en términos relativos es en el distrito que más creció. Del 8 por ciento en las PASO pasó al 14 por ciento en primera vuelta. La perspectiva es que el 19 de noviembre supere los 30 puntos. Tercero: El Norte Grande que aporta el 21 por ciento del padrón donde UxP mantiene una diferencia aún ligera y que se ampliará. Cuarto: El debate presidencial, donde confrontarán esta vez mano a mano, ya no solo dos programas de gobierno antagónicos, sino dos personalidades absolutamente opuestas. El aplomo de Massa contra la inestabilidad emocional de Milei, demostrados en circunstancias de alta presión. De la evolución de estos cuatro factores dependerá el resultado final. Por lo que muestra la tendencia desde finalizada la primera vuelta, todo indica que finalmente Massa será el futuro presidente de los argentinos”.

Habrá que ver cómo evolucionan las cosas en esta última semana, pasando por el debate. Desde el punto de vista de los encuestadores, hay una evolución de Massa, en el marco de una campaña que exhibe muchos problemas del lado de Milei hasta ahora -internas furiosos, inestabilidad del candidato-, frente a un oficialismo que tiene los problemas serios de la economía, pero parece una fuerza más organizada, sin grietas internas y con un candidato que se muestra mucho más entero.