El fútbol le dice no a Javier Milei. En forma coral y como una ola en la popular de un gran estadio, en las últimas 48 horas desde los clubes más chicos del Ascenso a los grandes equipos la Liga Profesional fueron sumando sus voces, unos tras otros plantando su bandera, en una reacción defensiva y ofensiva al mismo tiempo, de cara al balotaje del 19 de noviembre. Alzaron su voz en contendentes comunicados contra la intención de privatizar la gestión manifestada por el candidato a presidente.

Ya en la cresta de la ola, al mediodía del sábado, salió el comunicado de River. El club millonario fue el último de los grandes en sumarse a lo que estaba sucediendo con las otras instituciones: Boca, Racing, San Lorenzo, Huracán, Banfield, Lanús, Argentinos Juniors, Newell's, Platense, entre muchos otros. Incluso Independiente, el club presidido por Néstor Grindetti, excandidato a gobernador de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, afirmó: “Nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias".

“Es un tiempo donde no se puede ser neutral, y evidentemente este sector de la sociedad tomo conciencia de que Milei con su motosierra busca destrozar la historia del deporte argentino que ha sido construida a partir de los clubes en manos de sus socios” evalúa Claudio Morresi. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires y exsecretario de Deportes de la Nación se manifestó hace dos días justamente advirtiendo la amenaza que pesaría sobre “el deporte amateur en caso de que gane Milei”.

“Tenés que tener una definición si querés que las mayorías populares sigan teniendo acceso al deporte en el país", afirma Morresi sobre los modelos en pugna en el próximo balotaje. “Es el momento para que deportistas de renombre salgan a decir lo que hay decir sobre estos dos proyectos de nación”, sostiene. Y celebra esta ola de compromiso cívico que expresan los clubes: “El fútbol es una gran caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad y en ese sentido es muy importante y valioso lo que está sucediendo”.

La escalada ascendente fue de lleno y en masa contra la privatización del deporte que más pasión despierta en la Argentina. Al enunciar sus posicionamientos en esta gran ola de rechazos, las dirigencias de los clubes pusieron en claro que no dejarán la condición de Asociación civil sin fines de lucro -como expresan sus estatutos-, para convertirse en las fatídicas "SAD": las famosas Sociedades Anónimas Deportivas que, tal como intentó Mauricio Macri, pretende ahora Javier Milei.

La ola de rechazos

La ola comenzó a moverse luego de un video viralizado en el que el libertario se pronunció a favor de la privatización de los clubes del fútbol argentino y le abrió las puertas a las SAD. La propuesta libertaria en verdad corre tras un deseo manifiesto de Mauricio Macri quien desde 1999 intenta, como presidente xeneize en aquel momento, presionar a la AFA para que admita la privatización. Macri buscaba entonces que se incluyera en las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA el ingreso de las sociedades anónimas al gerenciamiento de los clubes.

Es recordada la anécdota por la cual “finalmente Julio Grondona incluyó la propuesta” en una votación. Claro, fue cuando ya “Don Julio” se había garantizado “que ningún otro dirigente se prendiera a la iniciativa de Macri”, recuerdan en la AFA. La elección salió 31 a 1: goleada total. Y el comentario de Grondona quedó para el recuerdo: “Perdimos, Mauricio”.

Fue Pablo Toviggino, tesorero de AFA y presidente de la Liga Santiagueña de futbol, quien primero alzó su voz, muy concretamente: "Es hora de mostrar públicamente el apoyo a Sergio Massa. No a la privatización del fútbol", publicó el dirigente muy cercano a Chiqui Tapia.

Pronto se sumó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors: "No a las SAD, sólo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a la sociedad en la pandemia". Y el comunicado de Colón: "El Club Atlético Colón le dice NO a las Sociedades Anónimas Deportivas. El club es de los socios". Al cierre de esta edición se seguían sumando comunicados como el de Peñarol y Quilmes, representantes marplatenses en la Liga Nacional de Basquet y clásicos rivales de la ciudad.





La reacción parte de una combinación entre conciencia cívica y autodefensa suscitada por la desenfadada propuesta de transformar el estatus bajo el cual se rige la gestión deportiva: Asociaciones sin fines de lucro. Y enarbolan la consigna: “NO a las SAD”. Se plantan así de cara al balotaje del 19 de noviembre.

La reacción fue in crescendo desde el Ascenso a la Liga profesional. Y algunos llamaron concretamente a votar a Sergio Massa, como Central Córdoba, o el club de Tristán Suárez, para frenar la iniciativa que había planteado el candidato libertario ya a mediados de 2022.

Contra la amenaza privatizadora se revalorizó el accionar de Sergio Massa, exdirigente de Tigre, quien sostuvo que un eventual gobierno suyo promovería "la vuelta de los visitantes". El añorado retorno a una vibrante postal futbolera, la que expresa la vivacidad de los fanáticos, volvía a emocionar a las hinchadas. En Primera división, esto quedó en desuso desde 2013. En el Ascenso, ya desde 2007.

Pero hay otras medidas que generan expectativas por la asunción de Massa como Presidente en relación a lo futbolístico, porque son justamente hechos ya consumados, como la puesta en vigencia del Decreto 1212/03 que regirá en pocos días explica el legislador.

“Este era un pedido de la dirigencia que Massa llevó adelante y garantiza a los clubes un régimen especial de exenciones impositivas”, detalla Morresi a Página/12. Este régimen estaba en vigencia hace veinte años y fue modificado por Mauricio Macri cuando buscó quitarle recursos a los clubes para cubrir los baches en las cuentas fiscales de su administración. La nueva normativa implicará un alivio para las sociedades sin fines de lucro, contribuyendo a sueldos de jugadores, cuerpos médicos y auxiliares de los planteles, de Primera división como de cualquier otra categoría de AFA.

El viernes al comenzar a resonar esta ola masiva, el periodista Ernesto Cherquis Bialo, vocero de la AFA en Tiempos Grondona, se despachó con un directo: “Apoyen a Massa, no me vengan con la tibieza pusilánime”. Y definió: “No me vengan el lunes con que felicitamos al presidente Sergio Massa. Apóyenlo ahora porque ese es un presidente del fútbol, es un hombre del riñón del fútbol, es un tipo que conoce todo”.

Lo que dicen los clubes

Desde los clubes, tanto desde Primera división como desde el Ascenso, los comunicados fueron contundentes “el total rechazo a las sociedades anónimas en el fútbol argentino” que propone La Libertad Avanza. Y algunos incluso explicitaron su apoyo a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

River Plate expresó que “siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos las sociedades anónimas en el fútbol argentino". Y añadió: "River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias que son el sustento de estos 122 años de Grandeza”.

Independiente sostuvo: “Nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias", informó el Rojo de Grindetti.

Desde Boca enfatizaron: “Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias”. Y sumaron: "La vida de Boca Juniors está ligada al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo. Siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y culturales".

Para Racing la posición también en innegociable: "Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. ¡El club es de los socios y las socias!", expresó el comunicado en sus redes sociales.

Huracán sostuvo: “El Club Atlético Huracán no podrá transformarse en una sociedad con fines de lucro ni en una sociedad anónima deportiva. El club fue, es y será de los socios y socias. Por convicción y por Estatuto, le decimos NO a la SAD”. Lanús ratificó su postura de acuerdo a su Asamblea Anual Ordinaria de 1999 donde "cerró definitivamente la puerta a las sociedades anónimas deportivas, siendo la primera entidad del fútbol argentino en pronunciarse abierta y oficialmente en contra de las SAD", dijo la entidad en un comunicado.

San Lorenzo también sostuvo: "No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario que implique la intromisión de capitales privados en la administración y gobierno del club. Mientras haya cien socios con derecho a voto, dispuestos a sostenerla. El club es de los socios. NO a las SAD”.

Banfield, Barracas Central, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Platense, Colón, Unión, Ferro, Almagro, Nueva Chicago, Quilmes y Almirante Brown se expresaron en el mismo sentido. Y algunos como Central Córdoba y Tristán Suárez expresaron su apoyo explícito a Sergio Massa.

Y mientras Central Córdoba, de Santiago del Estero posteó su comunicado junto a la foto de un pasacalle con la fórmula “Massa-Rossi”, desde el Club Atlético Tristán Suárez plantearon: “Tenemos la obligación de apoyar abiertamente la candidatura de Sergio Massa. Los clubes tenemos una responsabilidad enorme en la contención y el desarrollo de los chicos y chicas de los barrios”.